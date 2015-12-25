Владикавказ, 25 декабря, 2015, 17:31 — ИА Регнум. Власти Южной Осети инициировали референдум о присоединении к России. Однако с российской стороны данная идея не находит поддержки. Почему югоосетинская инициатива стала неожиданной для Москвы? На этот вопрос корреспондент ИА REGNUM попросил ответить 25 декабря экспертов из Северной Осетии.

Sergey Norin Северная Осетия

«Я думаю, пока рано поднимать данный вопрос. Надо подождать, еще не все как на Севере, так и на Юге Осетии полностью осознали значимость суверенитета Южной Осетии. В Москве это понимают, следовательно, и не спешат с поддержкой референдума. С учетом этого, на мой взгляд, данный вопрос следует отложить лет на 15−20. Так будет правильно», — считает руководитель регионального отделения ЛДПР Георгий Зозров.

С его мнением согласен и политолог Владимир Калоев. По его словам, в самой Южной Осетии, среди политиков пока нет согласия относительно проведения референдума. К этому важному вопросу необходимо подойти очень ответственно, чтобы убедить людей в его надобности. Для этого нужно определенное время.

«Южная Осетия, конечно, вправе провести референдум на своей территории и высказаться относительно присоединения к России. Можно уверенно сказать, что около 99% населения проголосуют за вхождение в состав России. Другое дело, нужно ли это на современном этапе РФ? Южная Осетия на сегодняшний день является самостоятельным государством со всеми атрибутами. Республика в военном отношении защищена группировкой российских войск, границы ее взяты под надежную охрану. Кроме того, РЮО получает финансовую и другую помощь со стороны России. Почти все ее жители являются российскими гражданами.

На мой взгляд, воля народа Южной Осетии относительно присоединения к России не является обязательной для РФ. Между тем, если референдум все-таки состоится, то его результаты станут основанием для более тесного сближения с Россией и ее субъектом — Северной Осетией. Практическая же реализация волеизъявления югоосетинского народа может быть отложена до определенного времени. Последнее слово остается только за руководством РФ. Однако рано или поздно, но разделенный осетинский народ должен воссоединиться.

Отмечу, что вопрос о проведении референдума в РЮО периодически возникает накануне значимых событий в республике. Приближаются выборы президента Южной Осетии, вот и тема снова стала актуальной», — подчеркнул Владимир Калоев.

Как считает Георгий Зозров, в случае воссоединения с Россией вряд ли дадут Южной Осетии статус отдельного субъекта. «Повторюсь и скажу, что надо подождать, в данном вопросе спешка не нужна. Ждали же признание Россией Южной Осетии почти 25 лет, давайте еще подождем», — резюмировал эксперт.

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