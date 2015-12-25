Тосно, Ленинградская область, 25 декабря, 2015, 17:32 — ИА Регнум. Полигону по захоронению опасных отходов «Красный Бор» (Тосненский район Ленобласти) отказали в выдаче разрешения на сбросы вредных веществ и микроорганизмов в магистральный канал, а из него — в ручей Большой Ижорец. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 декабря, в департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Природная вода

«Отказ в выдаче разрешения предприятию обусловлен тем, что полигоном ранее допускалось превышение установленных нормативов допустимого сброса большинства загрязняющих веществ, среди которых азот аммонийный, железо общее и т.п.», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как отмечают в департаменте Росприроднадзора, специалистами был осуществлен отбор пробы сточных вод на выпуске в магистральный канал. В пробе выявлено превышение нормативов допустимого сброса по азоту, натрию, никелю, фторид-ионам, алюминию, марганцу и другим веществам.

«Также не соответствует требованиям административного регламента план СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» снижения сбросов», — добавили в департаменте Росприроднадзора.

Совокупностью указанных нарушений и объясняется отказ на сбросы в магистральный канал. При этом в ведомстве особо подчеркнули, что даже если бы такое разрешение было выдано, оно не является основанием для аварийного или залпового сброса сточных вод, скопившихся на территории полигона.

Природопользователям разрешается осуществлять сброс сточных вод, только если они прошли очистку с соблюдением нормативов содержания в сбрасываемых водах загрязняющих веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря специальная межведомственная комиссия в связи с кризисной ситуацией вокруг полигона «Красный Бор» создана в комитете по природопользованию администрации Петербурга. Она должна будет принять меры по стабилизации деятельности предприятия и выработке решений по выведению его из кризиса.

Санкт-Петербургское государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем для токсичных промышленных отходов. Инфраструктура СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» внесена в государственный реестр опасных производственных объектов.

С 1993 года полигон внесен в список «горячих точек» Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря. В случае проникновения в подземные воды отходы «Красного Бора» могут попасть в Неву, а потом и в Финский залив. Для устранения этой многолетней угрозы при правительстве Петербурга в октябре 2015 года был создан оперативный штаб. Межведомственная комиссия продолжит работу этого оперативного штаба.

Как сообщалось, 25 ноября текущего года Тринадцатый Арбитражный Апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о приостановлении деятельности СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» на 90 суток в части приема новых собственных и новых сторонних отходов I-III классов опасности за грубые нарушения условий, предусмотренных лицензией.

Во исполнение этого решения Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу издан соответствующий приказ. На устранение нарушений дается 90 суток. Если этого не произойдет, Департамент обратится в суд с требованием об аннулировании лицензии полигона на деятельность по размещению и обезвреживанию отходов.