Курск, 25 декабря, 2015, 17:19 — ИА Регнум. Как говорили участники недавно прошедшего в Москве экономического форума, импортозамещение нельзя считать временной защитной мерой, так как этот процесс стал базовой составляющей экономического курса страны. Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) как одно из инновационных предприятий России вносит заметный вклад в политику импортозамещения.

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ)

Завод с 1945 года производит электротехнические изделия. Сейчас КЭАЗ — современное предприятие, стабильно занимающее лидирующие позиции в электротехнической отрасли. Завод одним из первых сакцентировал внимание на решении вопроса импортозамещения. В рамках этой программы коллектив завода в первую очередь стремится локализировать производство, чтобы все составляющие производимых изделий изготавливались внутри страны. Уже сейчас на КЭАЗ происходит расширение производственных мощностей, производство переводится на территорию площадки, расположенной в индустриальном Парке СОЮЗ. Каждый год для приобретения нового оборудования руководством завода выделяется около ста миллионов рублей. Однако уже сегодня Курский электроаппаратный завод (keaz.ru) в состоянии осуществлять поставки оборудования для самых различных проектов. Как сообщили на предприятии, каждый без исключения аппарат, производимый на предприятии, проходит проверку на работоспособность в заводской испытательной лаборатории и на соответствие заявленным характеристикам. Качество, уровень безопасности и долговечность низковольтной и высоковольтной аппаратуры КЭАЗ находится на одном уровне с продукцией зарубежных предприятий. Помимо этого, производимая заводом продукция не уступает по характеристикам импортной и подходит для эксплуатации в российских климатических и эксплуатационных условиях.

Составляющие успеха КЭАЗ во внедрении импортозамещения

Одним из составляющих успеха является талантливая команда, занимающейся разработкой аппаратов. В её составе более ста пятидесяти конструкторов, о высокой квалификации которых свидетельствует множество патентных разработок. И это — не говоря о проектах, направленных на осуществление модернизации и усовершенствования электротехнических изделий. КЭАЗ обладает правом на сто патентов серьёзных изобретений, действительных на территории России и стран, входящих в СНГ. Представители Курского электроаппаратного завода вот уже много лет стабильно побеждают на различных профессиональных конкурсах. Одним из производственных направлений КЭАЗ является изготовление автоматических выключателей модульных выключателей. Наличие улучшенных характеристик функциональности делает их максимально удобными в процессе эксплуатации, абсолютно надёжными и долговечными. Областью применения модульных выключателей, являются как промышленные, так и бытовые электрические цепи. Благодаря им осуществляется защита электрических кабелей и линий от чрезмерных нагрузок, а также от риска возникновения короткого замыкания. Обширность области применения этого оборудования даёт возможность с большой эффективностью осуществлять замену большого количества аналогичных устройств, производимых за пределами России, на отечественные аналоги. Что является весомым вкладом в развивающийся процесс импортозамещения в промышленности РФ.

OptiMat D — один из примеров удачного импортозамещения

Одним из наглядных примеров удачного решения замещения импортной продукции, безусловно, являются автоматы серии OptiMat D. Его габаритные размеры и характеристики совершенно аналогичны параметрам той продукции, которая производится под известными зарубежными брендами. А это предоставляет возможность заменить их в разного рода решениях и проектах, которые разрабатываются как сетевыми организациями, так и генерирующими, в том числе и в сферах, имеющих отношение к военной приёмке. С помощью дополнительного оснащения блоков, выполняющих контроль вкупе с управлением этими выключателями нового поколения, имеется возможность производить замеры осуществлять анализ основополагающих параметров сети. Эта возможность позволяет пользователю произвести широкий ряд настроек защиты. Благодаря модульному принципу построения автоматов OptiMat D, предоставляется возможность за счёт использования дополнительных блоков создать набор параметров выключателя, требуемых для каждого конкретного случая.