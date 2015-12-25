Москва, 25 декабря, 2015, 16:54 — ИА Регнум. В Москве не оставили без внимания слова официального представителя МИД Турции относительно разоблачений в вопросе контрабанды зарина с турецкой территории в Сирию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой от 25 декабря.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Обратили внимание на комментарии официального представителя МИД Турции в связи с вопросом относительно разоблачений парламентария от оппозиционной Народно-республиканской партии Э. Эрдема по части скандальной истории 2013 года с контрабандой из этой страны в Сирию компонентов боевого отравляющего вещества зарин», — отметила Захарова.

Она напомнила, что в 2013 году из различных источников, в том числе турецких, поступала информация о поставках боевикам связанных с «Аль-Каидой» группировок сирийской оппозиции компонентов и прекурсоров химоружия, в частности зарина: «Тогда же прокуратура турецкого города Адана инициировала расследование этих эпизодов, и были даже задержаны несколько человек. Однако затем дело, как мы понимаем, было «спущено на тормозах», а основные подозреваемые избежали наказания и скрылись на территории Сирии. Так что в обнародованных Э. Эрдемом сведениях для нас, и не только, нет ничего нового».

Захарова отметила, что после этого получившего достаточно широкую огласку случая в предместьях Дамаска Восточная Гута была совершена беспрецедентная террористическая акция с применением именно этого боевого отравляющего вещества: «По различным оценкам, в результате данного теракта погибли и пострадали порядка 1400 человек».

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что после всестороннего изучения всех обстоятельств трагедии в Восточной Гуте, включая и вышеизложенные свидетельства, «напрашивается вывод о том, что налицо была попытка сфабриковать с помощью химбоеприпаса кустарного производства весьма сомнительные свидетельства», якобы доказывающие причастность к случившемуся сирийских военных: «Это акция по всем признакам была продиктована стремлением определенных кругов спровоцировать иностранную военную интервенцию с целью смещения законного правительства страны по ранее уже апробированному в ряде других государств региона сценарию».

Захарова вновь напомнила, что еще в 2013 году Москва обращала на это внимание руководителя созданной в рамках известных полномочий генсекретаря ООН миссии по расследованию случаев применения химоружия в Сирии авторитетного шведского ученого — химика О. Сельстрема: «К таким же или схожим выводам пришли на основе детального и высокопрофессионального анализа целый ряд независимых западных экспертов, которые также опровергли версию оппозиции, подхваченную западными СМИ, о причастности сирийской армии к использованию этого вида ОМУ против мирного населения».

Официальная Москва рассчитывает, что рано или поздно истинные виновники и заказчики этого и подобных ему преступлений будут установлены и «понесут заслуженное наказание»: «Этому призван содействовать начавший свою работу в соответствии с резолюцией СБ ООН 2235 Совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Полагаем, что данный специализированный механизм должен во исполнение своего мандата тщательно расследовать информацию, представленную турецким парламентарием, и доложить о результатах в СБ ООН».

Напомним, ранее власти Сирии дали согласие на вывоз всего химического оружия со своей территории. Данный процесс проходил под контролем специалистов и мирового сообщества.

Отметим также, что 12 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы на Ближнем Востоке начали применять иприт против правительственных сил, а также против местного населения.

«Согласно имеющимся данным, ИГ и ряд других группировок обрели доступ к компонентам и процессу производства химоружия и начали применять его в Сирии и Ираке. Если раньше использовался бытовой и промышленный хлор, то сейчас есть информация об использовании иприта в ходе боевых действий против правительственных сил, а также в рамках террора против местного населения — в том числе для дискредитации властей Сирии», — сказала Захарова.

По её словам, информацию приводят как сирийские власти, так и западные СМИ: «Обращает на себя внимание предварительный доклад специальной миссии ОЗХО, в котором подтверждается факт использования иприта в пригороде Алеппо в августе 2015 года. Район был подвергнут обстрелу именно с позиций, удерживаемых ИГ».