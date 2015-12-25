Ярославль, 25 декабря, 2015, 16:44 — ИА Регнум. Пресс-конференция губернатора Ярославской области впервые прошла в прямом эфире. Вечером 24 декабря Сергей Ястребов ответил на вопросы журналистов телеканалов, газет, радиостанций и интернет-изданий.

фото сайта yastrebov.ru Пресс-конференция Сергея Ястребова

Пресс-конференция прошла в студии принадлежащего областным властям телеканала «Первый Ярославский», который транслировал ее в прямом эфире в полном объеме в течение 1 часа 20 минут. Также 30 минут мероприятие транслировалось в региональном эфире телеканала «Россия-24». В студии присутствовало 16 журналистов, также был организован прямой телемост с Рыбинском, где находились еще 4 журналиста. Вопросы принимались заранее, но представители СМИ могли задавать их по своему усмотрению. В целом опрошенные ИА REGNUM представители СМИ скорее удовлетворены новым форматом. Они подчеркивают, что формат позаимствован у пресс-конференции президента с поправкой на местные возможности и личностные особенности главы региона.

«В целом формат интересный, хотя, на мой взгляд, пресс-конференцию все-таки надо проводить днем. Понятно, что шла подстройка под вечерний эфир, но на лентах информагентств материалы с пресс-конференции появились в основном с утра. Что касается содержания, то в этом плане Сергей Николаевич был неизменен, и фактор прямого эфира на него абсолютно не повлиял. Традиционно развернутые и подробные ответы он давал на вопросы о бюджете, экономике и социальной сфере, а вот ответы на политические вопросы были краткими и не всегда информативными. Впрочем, ответ Сергея Николаевича на мой вопрос о причинах столь быстрой отставки арестованного зампреда правительства Ростислава Даниленко меня полностью устроил», — сказала корреспонденту ИА REGNUM редактор информационного агентства «Ярновости» Евгения Кузнецова.

«Это новый формат, нужный формат, особенно с учетом практического отсутствия цензуры и прямого эфира. Насколько он получился, насколько люди восприняли, поверили словам губернатора, это отдельный вопрос. На мой взгляд, губернатор был искренен. Более того, я считаю, что непосредственное общение раскрывает его с неизвестных ранее сторон. Мне понравилась то, что Ястребов уделяет большое значение промышленности, видя в ней реальный инструмент если не роста, то спасения экономики региона. Конечно, на некоторые вопросы Сергей Ястребов отвечал довольно уклончиво, избегая острых углов и однозначных суждений. Таким, к примеру, были ответы на вопросы о поддержке кандидата на пост мэра Рыбинска и платных парковках в центре Ярославля», — сказал шеф-редактор ИА REGNUM в Ярославле Алексей Яковлев.

«Мне не хватило общения с журналистами удаленных населенных пунктов. Был только телемост с Рыбинском, был зачитан один вопрос из Углича. Но есть Переславль, есть Брейтово, есть Пошехонье. Те журналисты, которые присутствовали в студии, и так достаточно регулярно могут задавать вопросы губернатору. А чем живет глубинка, это осталось за кадром. Думаю, на 40% это пиар, и на 60% реальное общение с прессой. Лично я написал 3 новости по результатам пресс-конференции. Это были ответы, в которых содержалась конкретная фактура. В студии было достаточно интересно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM собственный корреспондент ИТАР-ТАСС в Ярославской области Андрей Серов.

Телевизионные рейтинги пресс-конференции Сергея Ястребова пока неизвестны.