Калуга, 25 декабря, 2015, 16:31 — ИА Регнум. Почти 10% ожогов кожи получил, обварившись кипятком, во время купания двухлетний ребенок, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию следователя следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Юрия Зимина.

dni.ru Внезапно из крана полился крутой кипяток, хотя мать ребенка заранее отрегулировала воду

По его словам, в обнинском общежитии, что на улице Курчатова, 35-летняя женщина купала маленького сына, когда внезапно из крана полился крутой кипяток, хотя мать ребенка заранее отрегулировала воду.

Как пишет по этому поводу местный общественно-политический еженедельник «ВЫ и МЫ», причина случившегося в отсутствии во многих многоэтажных домах наукограда терморегуляторов жидкости (ТРЖ), приборов, которые регулируют и контролируют температуру горячей воды. Так, из 788 имеющихся в наличии ТРЖ в многоэтажках 633 терморегулятора находятся в нерабочем состоянии. Да и сами жители не спешат приобретать эти приборы, поскольку они недешевы.

По информации руководителей городского коммунального комплекса, больше всего нарушений правила об обязательности установки ТРЖ в «Комфорте» и ООО «ЖКУ», где не отреагировали на предупреждения контролирующих органов.

Вот почему, если управляющие компании не возьмутся за установку и ремонт терморегуляторов, рано или поздно дело закончится трагедией, утверждает газета.