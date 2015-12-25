Калуга, 25 декабря, 2015, 16:18 — ИА Регнум. На уровне 93−94% оценивается индекс промышленного производства Калужского региона в этом году. Продукции произведено на 490 миллиардов рублей, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного координационного совета по развитию промышленности и технологий.

admoblkaluga.ru По мнению участников встречи, стабилизация ситуации в промышленном комплексе — это результат проводимой в области политики интенсивного привлечения инвестиций, диверсификации экономики и развития высокотехнологичных отраслей.

По мнению участников встречи, стабилизация ситуации в промышленном комплексе — это результат проводимой в области политики интенсивного привлечения инвестиций, диверсификации экономики и развития высокотехнологичных отраслей. Так, 2015 году в Калужском регионе открыто девять крупных производств, подписан ряд соглашений на реализацию новых проектов в промышленности и аграрной сфере.

«Накопленный в регионе потенциал знаний и опыта позволит достойно пройти непростой период», — считает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Одним из главных условий он назвал совместную работу органов власти и бизнеса по укреплению экономики области. При этом, по словам главы региона, «наши предприятия должны быть нацелены, прежде всего, на развитие производства высококонкурентной продукции, востребованной на международном рынке».

Между тем, по мнению министерства промышленности и малого предпринимательства области, наибольшее влияние на состояние реального сектора экономики в уходящем году оказало снижение объемов продаж на авторынке. Впрочем, калужские производители автомобилей последовательно придерживаются выполнения своих инвестпрограмм. Кроме того, многие компании, работающие в других отраслях, не только не отказались от своих планов, но даже наращивают производственные мощности. В их числе — ООО «НЛМК-Калуга», ОАО «Лафарж-Цемент», ООО «Континентал Калуга», фармацевтические заводы.

Те направления, где продолжается реализация наиболее крупных инвестиционных проектов, — металлургия, производство цемента, шин, целлюлозно-бумажных изделий, лекарств, продуктов питания — это основные точки роста в промышленности региона. В следующем году внимание профильного ведомства будет нацелено на подъем менее продуктивных на сегодня сфер — текстильного и швейного производства, обработку древесины, выпуск оборудования, стройматериалов.

Также полномасштабную деятельность по исполнению заказов для оборонного и других силовых ведомств в регионе осуществляют 22 предприятия, которые полностью выполнили поставленные задачи. В перспективе объемы заказов для них будут расти.

Особо отрадны результаты научно-производственной работы в оборонно-промышленном комплексе. В частности, обнинским АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» запущен уникальный для России ускоритель заряженных частиц TANDETRON. Он позволит проводить широкий спектр работ в интересах атомной отрасли, промышленности и медицины.

По мнению участников заседания, для дальнейшего повышения эффективности отрасли требуется, прежде всего, усовершенствовать федеральное законодательство в сфере оборонзаказа. На региональном уровне — усилить кооперацию между производителями продукции военного назначения, создать в области совет главных технологов и инженеров с целью обмена профессиональным опытом.