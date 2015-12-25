Киев, 25 декабря, 2015, 15:58 — ИА Регнум. Украинским депутатам прошлой ночью было не до сна. Торги, взаимные обвинения и угрозы — Рада в старых добрых традициях принимала госбюджет. Еще утром 24 декабря депутаты нехотя — только с четвертого раза — но все же договорились работать до упора. То есть — пока бюджет не будет принят.

katjushik.ru Быстро пришитая заплатка

Сперва процесс голосования фактически замер — но вот ближе к вечеру депутаты все же смогли «протащить» околобюджетные законы, которые касались изменения налоговой системы, а затем перешли и к непосредственно бюджетным вопросам. Причем ноу-хау этого года — процесс торгов даже снимали на видео и выкладывали в сеть — в частности, это сделал скандальный депутат Олег Ляшко. Он же, кстати, заявлял о недопустимости принятия документа — но все же его фракция, формально находящаяся в оппозиции, в полном составе проголосовала за бюджет. На вопрос журналистов, почему он так непоследователен, Ляшко возможность подкупа отмел. Оказывается, «просто передумал».

Хотя позднее в кулуарах появились слухи, что смена позиции Ляшко связана с задержанием Геннадия Корбана — соратника Игоря Коломойского. Его задержали и увезли в Киев аккурат в то время, когда депутаты не могли договориться по бюджету.

А некоторые депутаты Рады вовсе не скрывали цену «правильного» голосования.

«Почему мы не могли 2 месяца назад формировать бюджет и нормально прийти к общему мнению? Потому что много схем спрятали в этом бюджете. И сейчас идет речь только о том, что происходят торги. Ходят по ВР и обещают, что будут по 10 миллионов гривен на округ давать, чтобы они голосовали за бюджет. Вот и вся реальность, что происходит на Украине», — заявил народный депутат Украины Владимир Парасюк. «Кто подходил — не буду говорить, потому что те, кто подходили ко мне, я еще имею к ним какое-то минимальное уважение», — добавил он.

В итоге процесс торгов затянулся — документ долго согласовывали и только около 22:00 его рассматривали на Кабмине. Через час, в 23:00 проект бюджета вновь передали в парламентский комитет и только потом вынесли на рассмотрение в зал.

А пока бюджет согласовывали, чтобы удержать депутатов в зале, им подсовывали все новые и новые законопроекты — например, о неотвратимости наказания за тяжкие преступления, о госзакупках в полиции.

«Закон о государственных закупках для полиции включили в повестку дня и приняли не читая. Мустафа Найем сказал, что он хороший. Почти все поверили. У них неплохое настроение. Мне страшно подумать, что еще сегодня Рада проголосует, не читая. Завтра страна проснется и прозреет» — комментирует народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Ольга Червакова.

В итоге кое-как дотянули до рассмотрения. Яценюк и Яресько представили документ. На возмущение в зале, что опять главный финансовый документ страны принимают в 5 утра, премьер отмахнулся: «Обещание сдержали, не в 5 утра, а в 3:30».

В итоге проголосовали в 4:04. Что стало поводом шутить об «ошибке».

Итак, госбюджет предусматривает рост ВВП в 2%. Инфляцию на уровне 12%. Курс доллара — 24,1−24,4 гривны. Дефицит бюджета на уровне 3,7% ВВП. Предельный госдолг установлен на уровне 1,5 триллиона гривен — эту планку госдолг преодолел еще в сентябре 2015 года. На оборону и безопасность будет потрачено около 5% ВВП — общий объём которого должен составить 113,6 миллиарда гривен.

Первые комментарии по бюджету от экспертов и политиков:

Екатерина Пешко, политический обозреватель

«Страна получила еще один наспех скроенный документ, за который голосовали вслепую, дабы только «гривна не упала» и «Путин не победил». Теперь эту смету будут вовсю корректировать и кроить в следующем году. И это отнюдь не те традиции, которыми стоит гордиться. Тем не менее, если верить заключительному слову Яценюка, «покращення» налицо: «22 месяца никто и не надеялся, что страна сделает такой прогресс». Если это прогресс, то, может, с ним пока лучше не спешить?»

Николай Воробьев, политолог

«По итогам проведенной ночи в Раде. Наверное, это были самые продуктивные сутки за весь год работы парламента нынешнего созыва. Большинство правок к бюджету делались прямо на ходу в бюджетном комитете и кулуарах.

Для понимания — весь бюджетный процесс, другие законодательные инициативы вытягивают на себе не более 10−15% парламентариев, остальные либо бездумно нажимают на кнопки, либо перед телекамерами просто критикуют всех и вся, занимаясь обычным популизмом.

Большинство с кем удалось пообщаться так и не смогли назвать точную цифру доходов госбюджета в 2016 году. Лишь у единиц на руках был текст законопроекта. Сказывалась усталость и что депутаты хотят поскорее разойтись по домам.

Как по мне, данный бюджет действительно не идеален, но его нужно было принимать! В первую очередь для отчета перед кредиторами и их финансовой поддержки в дальнейшем. В данном случае плохой документ лучше, чем его отсутствие вообще. Тем более что в дальнейшем можно будет делать к нему правки.

Главным недостатком госбюджета я считаю нагрузку на и без того беднеющий средний класс, а также широкие привилегии на социальную сферу, выплаты пенсионерам, льготы и проч. затраты для «консервации системы». Хотя в данном случае на перспективу было бы логичнее как раз поддержать бизнес, максимально освободив его от налогов и регулирующих органов.

А вообще после всего увиденного/услышанного, когда выходишь из здания ВР, то всегда хочется помыться».

Виктор Суслов, экс-замминистра экономики Украины

«Совершенно очевидно, что запланированные показатели курса не будут достигнуты. Курс в 24 гривны за доллар уже достигнут. Украина находится в состоянии дефолта, если программа сотрудничества с МВФ будет сорвана, курс может достичь и 40 гривен. При нормальных условиях курс опустится не менее чем до 30 гривен. Темпы инфляции в 12% при том, что за 2015 темп инфляции был на уровне 50%, почти невозможны. Замедлить темпы инфляции не удастся так резко. Опыт показывает, что правительство промахивается в прогнозе темпов инфляции в два раза. Я думаю, темп инфляции будет не менее 20%».

Кирилл Молчанов, политолог

«Анализируя вчерашние налоговые изменения — больше всего досталось аграриям. В новом году ожидает повышение ставки единого налога в 1,8 раза. Отменяется специальный режим налогообложения НДС. Отмена спецрежима сильно ударит по аграриям, которые на данный момент являются по сути ключевыми поставщиками валюты в страну. Крестьяне будут локомотивом протестов. Практически как 100 лет назад».

Народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем

«Госбюджет. Веселый… (…) Продолжаем скромно праздновать ЕВРО-2012 — на подготовку (!) чемпионата 136,7 тыс. грн. Из которых 86 тыс. — зарплата потерявшихся во времени и пространстве работников. Миллион долларов (!) (24 млн грн.) на проведение Всеукраинского фестиваля патриотической песни «Будь вільним!».

Посол Украины в США Валерий Чалый

«Бюджет-2016, очевидно, оставляет желать лучшего. Но непринятие его было бы толчком к дестабилизации. Что объясняли бы дипломаты нашим партнерам — вообще сложно представить. Поэтому хорошо, что здравый смысл победил».

Депутат, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак

«Еще раз увидел, что парламент действенный, несмотря на всю критику — «развал коалиции», «нужно идти на перевыборы». Вчера мы увидели, как консолидировался весь парламент и депутаты, которые осознают ответственность за будущее нашей страны и все же дали свои голоса за государственный бюджет 2016 года».

Уже днем 25 декабря стало известно — бюджетный комитет Верховной рады поручил правительству до марта 2016 года внести на рассмотрение парламента «уточненный бюджет».