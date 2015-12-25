Москва, 25 декабря, 2015, 15:15 — ИА Регнум. Instagram захватил в свои сети еще одного известного человека. Евгений Петросян, народный артист России, создал аккаунт в Instagram. Как сообщается на странице, Instagram комика ведет администрация.

instagram.com/petrosyanevgeny «Привет, друзья!»

23 декабря Евгений Петросян сообщил о создании профиля в соцсети, записав короткое видео, в котором заявил, что на просторах всемирной паутины давно существует множество его фаейковых аккаунтов, однако, эта страничка является настоящей и создана для коммуникации с поклонниками. На Instagram артиста подписалось уже более 50 человек.

В аккаунте Петросяна также публикуют анонсы предстоящих концертов и снимки с выступлений.

ИА REGNUM напоминает, в интернете среди общественных и политических деятелей давно наблюдается тенденция взаимодействия с людьми посредством соцсетей. Например, в ноябре в ряды пользователей Facebook вступил президент Соединенных Штатов Барак Обама. Он сразу же разместил на станице приветственное видео, снятое возле Белого дома.

Несколько месяцев назад также бывший сотрудник агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден зарегистрировался в Twitter. Первая страничка, на которую подписался Сноуден, стал микроблог АНБ.