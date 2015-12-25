Ереван, 25 декабря, 2015, 15:08 — ИА Регнум. Армения, Иран, Грузия и Россия договорились о создании координационной группы, которая будет работать в направлении создания энергетического коридора, который свяжет энергосистемы четырех стран.

minenergy.am На встрече в Ереване

23 декабря в Ереване провели переговоры министры энергетики Армении, Ирана и Грузии, а также генеральный директор российской Федеральной сетевой компании.

Стороны также подписали Меморандум «О сотрудничестве в энергетической сфере», который касается сотрудничества в изучении технических и законодательных рамок для синхронной работы систем передачи электроэнергии в четырех странах.

Директор ПАО «ФСК ЕЭС» России Олег Бударгин сообщил, что в то время как электроэнергетические системы Ирана и Армении, а также России и Грузии, способны работать синхронно, такой возможности в случае всех четырех стран не существует. Он подчеркнул, что «энергетический коридор Россия — Грузия — Армения — Иран будет стратегическим маршрутом для передачи электроэнергии между государствами-участниками», и реализация подписанного меморандума будет «еще одним шагом для развития интеграционных процессов».

«У нас есть возможность, особенно в весенне-летний период, когда у нас есть избыток электроэнергии, экспортировать ее по направлению Ирана. В этот период в Иране чувствуется большой дефицит, спрос на иранском рынке очень большой, и у нас будет возможность экспортировать электричество на иранский рынок через Армению. Не только по направлению Турции, но также в Иран через Армению, что очень важно, и у нас также будет возможность импортировать электроэнергию из Ирана в зимний период, когда потребление электроэнергии в Грузии очень высокое и когда у нас есть дефицит электроэнергии», — заявил уже бывший министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Министр энергетики Армении Ерванд Захарян отметил, что запланированная 400 кВ линия электропередачи, в сочетании с синхронной работой энергосистем четырех стран, будет способствовать региональной трансграничной торговле электроэнергией.

«Это даст нам возможность осуществлять транзит 1000−1200 мегаватт электроэнергии с юга на север — Иран, Армения, Грузия и Россия, и наоборот, с севера на юг. Это также обеспечит синхронную и параллельную работу электроэнергетических систем этих государств», — сказал Захарян.

Согласно сообщению Министерства энергетики и природных ресурсов Армении, до 2018 года планируется сдать в эксплуатацию линию электропередач Армения — Грузия напряжением 400/500 кВ, в результате чего мощность взаимопотоков электроэнергии с Грузией в 2021 году составит 700 МВт.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию третью по счету высоковольтную линию электропередач Армения — Иран напряжением 400 кВ, строительство которой началось в августе этого года. После завершения ее строительства станет возможно довести обмен электроэнергией между двумя соседними странами до 1200 МВт.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Арег Галстян пояснил, что речь идет о крупномасштабном обмене электроэнергией. «Создавая эту группу, мы подвергнем ревизии то, как каждая страна осуществляет эти действия, имея свою нормативную базу, которая регламентирует технические вопросы, и уже в середине апреля мы договорились организовать следующую встречу. До этого координационная группа проведёт эту ревизию и попытается определить, что мы должны сделать», — подчеркнул Галстян.

Перспективам развития регионального сотрудничества в сфере энергетике были посвящены также двухсторонние контакты. На встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном министр энергетики Ирана Хамид Читчиан отметил, что состоявшаяся четырехсторонняя встреча стала важным и результативным шагом с точки зрения солидарности этих стран региона и придает новое качество развитию сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

В свою очередь Серж Саргсян констатировал, что становится реальностью электроэнергетическая программа Север — Юг, которая предполагает параллельную работу соответствующих систем Ирана, Армении, Грузии и России.

На встрече с уже бывшим вице-премьером, министром энергетики Грузии Кахой Каладзе премьер-министр Армении Овик Абрамян заявил, что результативное сотрудничество правительств двух стран в текущем году придало новый размах армяно-грузинским отношениям, и сегодня в разных сферах успешно осуществляется ряд совместных программ.

Каха Каладзе отметил, что Грузия придает важное значение развитию и углублению сотрудничества с дружественной Арменией по разным направлениям. По его словам, подписанный между Арменией, Грузией, Ираном и Россией меморандум о взаимопонимании создает благоприятные условия для развития регионального сотрудничества в сфере энергетики, и необходимо прилагать максимальные усилия для воплощения в жизнь взаимовыгодных проектов.