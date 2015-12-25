Москва, 25 декабря, 2015, 15:05 — ИА Регнум. Пилотный эксперимент, согласно которому на 14 улицах города Москвы разрешено бесплатно парковаться в ночное время под знаками 3.28 («Стоянка запрещена») планируют продлить, заявил на пресс-конференции 25 декабря руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вадим Юрьев. По его словам, количество улиц, на которых может быть введена бесплатная парковка с 22:00 до 8:00, станет известно по итогам эксперимента, сообщает корреспондент ИА REGNUM

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«Мы проводим эксперимент с ноября, мы еще не можем на базе 1,5 месяцев принять решение. Я думаю, что в конце февраля можно будет принять такое решение», — сообщил Юрьев. Он пояснил, что на данный момент эксперимент запущен в ЦАО между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом, а первым участником проекта стал город Зеленоград.

Глава ведомства добавил, что в городе планируется увеличение числа табличек «Работает эвакуатор». «Если мы увидим, что возникла новая проблема (раньше не было стихийной парковки, а теперь она возникла и она мешает общественному транспорту), то обязательно появится табличка», — сообщил Юрьев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, плата за парковку в Москве введена с 2012 года. В центре столицы парковочное пространство поделили на зоны: в пределах Бульварного кольца, от внешней стороны Бульварного кольца до Садового кольца и за пределами Садового кольца до границ с Третьим транспортным. С октября 2015 года городские власти заявили, что на 95 улицах в 23 столичных районах вводится платная парковка.