Тель-Авив, Израиль, 25 декабря, 2015, 14:43 — ИА Регнум. 22 декабря израильские ученые опубликовали в Facebook фотографии древнего предмета, предназначение которого пытались выяснить около полугода. Всего за несколько часов пользователи решили загадку.

www.facebook.com/רשות-העתיקות-לגעת-בעבר-165143053508665 Находка

ИА REGNUM напоминает, около полугода назад странный предмет золотого цвета, похожий на скалку с поперечными выемками, нашел на территории кладбища в Иерусалиме садовник. Заподозрив, что обнаруженный объект является бомбой, мужчина вызвал полицию. Когда выяснилось, что «скипетр» не представляет опасности для человека, предмет передали в управление древностей.

Первоначально ученые предположили, что находку применяли в древних еврейских храмах для проведения ритуалов. Специалисты для ответа на вопрос, для чего служил предмет, проводили рентген, изучали материал, однако так и не нашли разгадку. Надеясь на удачу или окончательно отчаявшись, эксперты выложили на странице в соцсети государственной организации фотографии предмета и попросили пользователь высказывать свои догадки.

Ответ не заставил себя ждать: комментаторы сразу же предложили множество версий, включая и те, что говорили о применении прибора в качестве осеменителя коров, массажного средства, а также скалки для теста.

В итоге среди множества очевидных, невероятных или просто шуточных идей итальянец по имени Мика Барак предложил правильный ответ. Согласно его версии, странный артефакт — современное «устройство», создающее «защитное поле» против радиации.

По словам Барака, предмет использовали озабоченные созданием «энергетического равновесия» вокруг себя. Теперь, получив ответ на вопрос, немецкая компания продает устройство по цене от 67 до 1000 евро — в зависимости от его размера.

Стоит отметить, что историки, которые работали над проектом, так и не смогли определить даже примерно возраст находки.

ИА REGNUM напоминает, что решение или обсуждение задач в Facebook давно стали отнюдь не редкостью. Например, в апреле этого года Кеннет Конг, сингапурский телеведущий, опубликовал на своей странице в соцсети логическую задачу для школьной олимпиады, предназначавшейся для 10-летних учеников. Позже организация SASMO, которая занимается математическими олимпиадами в Сингапуре, поправила Конга: задача для детей от 14 лет.

Однако над решением этой задачи ломали голову даже взрослые. Обсуждение в соцсети продолжалось несколько дней и породило немало споров. Текст задачи можно прочитать здесь.