Челябинск, 25 декабря, 2015, 14:45 — ИА Регнум. Для челябинских автозаправщиков стимулом для более активного снижении цен на бензин станут многомиллионные штрафы. Такое заявление сделала на прошедшем в Челябинске брифинге руководитель региональное управления ФАС Анна Козлова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Специалисты антимонопольного ведомства не удовлетворены темпами снижения цен на бензин в регионе. Несмотря на то, что падение оптовых цен и цен на нефть идет довольно стремительно, цены на топливо в розничной сети снижаются крайне медленно.

«По результатам проведенного нами мониторинга стало ясно, что в течение трех последних недель лидерами по снижению цен на топливо стали заправки ООО «Башнефть», где АИ-92 подешевел более чем на 3%, а АИ-95 — на 2%. Также ощутимое снижение цен демонстрирует ООО «Регион», где эти же марки топлива снизились в цена на 8 и 6,6% соответственно», — сообщила Анна Козлова.

При этом руководитель регионального УФАС отметила, что снижение цен на автомобильное топливо ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» вообще не произошло. В связи с этим антимонопольная служба изучит экономическую обоснованность установленных компанией цен. В случае, если обоснование будет не убедительным, компанию, которая занимает явно доминирующее положение на рынке, заставят снижать цены посредством судебных процессов и многомиллионных штрафов.

Сами представители компании «ЛУКОЙЛ» объясняют свою нерасторопность в плане снижения цен на горючее в розничной продаже тем, что у них слишком высокие собственные затраты и прибыль, совсем незначительно превышающую рентабельность. Данное оправдание, по мнению регионального УФАС, можно расценивать как некое лукавство, так как стоимость сырой нефти и оптовые цены на нефтепродукты упали в последнее время на 10−20%.