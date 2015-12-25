Москва, 25 декабря, 2015, 14:12 — ИА Регнум. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил журналистам о крупном перевалочном пункте контрабандной нефти на турецко-иракской границе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

По его словам, в районе Захо на момент съемки с обеих сторон турецко-иракской границы находились порядка 12 тыс. бензовозов и фур с иракской и сирийской нефтью. Уточняется, что на территории Турции находилось 4 530 машин, Ирака — 7 245 машин.

Рудской отметил, что пытаясь избежать ударов российской авиации, исламисты меняют маршруты контрабанды нефти в Турцию. Теперь путь из сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районы Ирака Мосул и Захо лежит через населенные пункты Гуна и Телль-Сфук. Несмотря на «крюк», по-прежнему их конечной точкой является Турция.