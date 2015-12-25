Вашингтон, 25 декабря, 2015, 14:02 — ИА Регнум. Студия комиксов Marvel в феврале 2016 года представит на суд киноманов свое новое детище. Ожидается, что в этот раз фильм будет существо отличаться от предыдущих работ студии. Об этом сообщает портал Entertainment Weekly.

Соцсети Колосс

Последняя картина от Marvel будет посвящена антигерою по имени Дэдпул, причем фильм смогут посмотреть только зрители, достигшие восемнадцати лет. Интересно, что в киноленте, кроме прочих, будет персонаж русского происхождения, а именно двухметровый человек-мутант со стальными мышцами Петр Распутин. Исполнит эту роль Стефан Капичич, сербский актер.

В интервью Entertainment Weekly Капичич, который стал особо известен после фильмов «Все любят китов» и «24 часа», рассказал, что одной из основных идей режиссера Тима Миллера является рост Колосса (этого персонажа сыграет актер): герой должен быть выше всех остальных.

«Я и сам почти двухметровой высоты, однако в некоторых сценах нам пришлось использовать высоченного дублера. Кроме того, по задумке Тима, у Колосса должен быть русский акцент, как в каноничном комиксе, так что он позвал меня на эту роль», — заявил актер.

Изначально на роль одного из главных персонажей планировали взять Андре Тикоте, однако так как создатели фильма хотели, чтобы герой имел «аутентичный славянский акцент», на роль Колосса назначили сербского актера. Таким образом, весь материал пришлось снимать заново уже в декабре, всего за два месяца до премьеры.

ИА REGNUM напоминает, в преддверии выпуска фильма «Дэдпул» сыгравший в картине главную роль Райан Рейнольдс в течение 12 дней проводил промокампанию. Актер ежедневно публиковал в соцсетях уникальные материалы из фильма. Например, новые постеры, страницу сценария, пожелания Дэдпула относительно подарков на Новый год, праздничный рулет и многое другое.

24 декабря, в предпоследний, одиннадцатый, день промокампании Рейнольдс выложил в сеть праздничный тизер фильма. Также актер Хью Джекман в своем микроблоге опубликовал фотографию в образе Росомахи, на одном когте которого расположился Дэдпул.

А уже через день, 25 декабря, когда промокампании фильма подошла к концу, студия 20th Century Fox разместила на YouTube полноценный, второй по счету трейлер.