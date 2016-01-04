Лондон, 4 января, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В 1896 году, ровно 120 лет назад, впервые истории кинематографа на большом экране был показан поцелуй. Его запечатлел в своём короткометражное фильме американский изобретатель Томас Эдисон, засняв на камеру исполнителей бродвейского спектакля «Вдова Джонс». Джон Райс и Мэри Ирвин продемонстрировали 27-секундный поцелуй, который каждый вечер совершали в финале своего спектакля. В конце XIX века сцена вызвала настоящий фурор. Короткометражный фильм был запрещён к показу, однако успел стать в тот год самым популярным фильмом Эдисона.

Фильм Британского института кино собрал сцены поцелуев из наиболее знаковых картин, где режиссёры впервые решались на новаторство

Так началась история поцелуя на большой экране. Менялись нравы, и цензура в кино ослабевала, режиссёры находили способы показать ритуал поцелуя в своих работах. Сегодня подобное выражение любви стало привычным атрибутом практически каждого фильма, даже самых маленьких детей вряд ли можно удивить финальным поцелуем принца и принцессы в конце мультфильма.

В честь 120-летия первого поцелуя на большом экране Британский институт кино подготовил 10-минутный документальный фильм. Авторы проследили, как в течение столетия менялся смысл, который режиссеры и сценаристы вкладывали в эту интимную сцену.

Ролик начинается с цитаты Энтони Скотта, ведущего кинокритика газеты The New York Times: «Кинематограф не изобрел поцелуй, но на протяжении XX века помог сделать его более осмысленным, а также установил эстетические рамки, так что подобный опыт в реальной жизни зачастую выглядит неуклюже и куда менее изящно».

Фильм Британского института кино собрал сцены поцелуев из наиболее знаковых картин, где режиссёры впервые решались на новаторство.

Следующим после Эдисона на экране поцелуй запечатлел мастер кинематографа Чарли Чаплин. В фильме «За кулисами кино» 1916 года добродушный и всеми помыкаемый реквизитор Давид (Чаплин) влюбляется в девушку и целует её на глазах у своего начальника по имени Голиаф.

Со временем сцены поцелуев в кино становятся более страстными, поцелуй перестаёт быть просто символом и становится способом изобразить пылкость чувств. Одними из первых страсть на экране изобразили Джон Гилберт и Грета Гарбо в драме Кларенса Брауна «Плоть и дьявол» 1926 года.

Первый поцелуй в детском мультфильме был показан в 1937 году — в Диснеевской картине «Белоснежка и семь гномов» принц целует отравленную злой Мачехой Белоснежку и снимает чары. Тогда компании Disney пришлось побороться с прокатчиками, которые не хотели выпускать картину в прокат. Отстоять права на сцену с поцелуем создателям удалось только на том основании, что без нее весь смысл сказки был бы потерян. Таким образом, мультфильм вошел в историю как первая детская анимационная картина с поцелуем.

Первый «однополый» поцелуй был совершен в фильме «Марокко» Джозефа фон Штернберга в 1930 году, а первый «межрасовый» в картине «Угадай, кто придет к обеду?» Стэнли Крамера только в 1960-м. Работа Крамера целиком посвящена проблеме расистских предрассудков, поцелуй между светлокожей актрисой Кэтрин Хепберн и темнокожим Сидни Пуатье стал настоящей революцией в кинематографе того времени.

Создатели документального фильма делают вывод, что за 120 лет экранные поцелуи стали не просто выражением любви, но попыткой отразить современные реалии, характер и мировоззрение героев, культуру западного мира и многое другое.