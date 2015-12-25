Темой года «ВКонтакте» стало 70-летие Победы
Москва, 25 декабря, 2015, 13:51 — ИА Регнум. Российская социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года. Согласно опубликованному в социальной сети рейтингу, самой обсуждаемой темой года стало «70-летие Победы». Список самых обсуждаемых персон года возглавил президент России Владимир Путин.
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70-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Украины Пётр Порошенко занял третье место, президент США Барак Обама — шестое, президент Сирии Башар Асад — девятое.
Самые обсуждаемые темы
- 70-летие Победы.
- Сирия.
- Трагедия над Синаем.
- Террористические атаки в Париже.
- Крушение СУ-24.
- ИГИЛ.
- Курс валют.
- Лига чемпионов.
- «Звёздные войны: пробуждение силы».
- Шоу «Голос».
Персоны года
- Владимир Путин.
- Баста.
- Пётр Порошенко.
- Тимати.
- Полина Гагарина.
- Барак Обама.
- L'One.
- Нюша.
- Башар Асад.
- Адель.
Российская социальная сеть «ВКонтакте» принадлежит российской технологической компании Mail.Ru Group. Начала работать 10 октября 2006 года.