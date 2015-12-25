Москва, 25 декабря, 2015, 13:51 — ИА Регнум. Российская социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года. Согласно опубликованному в социальной сети рейтингу, самой обсуждаемой темой года стало «70-летие Победы». Список самых обсуждаемых персон года возглавил президент России Владимир Путин.

coins-in-purse.ru 70-летие Победы в Великой Отечественной войне

Президент Украины Пётр Порошенко занял третье место, президент США Барак Обама — шестое, президент Сирии Башар Асад — девятое.

Самые обсуждаемые темы

70-летие Победы. Сирия. Трагедия над Синаем. Террористические атаки в Париже. Крушение СУ-24. ИГИЛ. Курс валют. Лига чемпионов. «Звёздные войны: пробуждение силы». Шоу «Голос».

Персоны года

Владимир Путин. Баста. Пётр Порошенко. Тимати. Полина Гагарина. Барак Обама. L'One. Нюша. Башар Асад. Адель.

Российская социальная сеть «ВКонтакте» принадлежит российской технологической компании Mail.Ru Group. Начала работать 10 октября 2006 года.