Москва, 25 декабря, 2015, 13:16 — ИА Регнум. Разведка РФ засекла около 12 тыс. бензовозов и фур на турецко-иракской границе. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. Он также показал увеличенные снимки района по квадратам.

gensupplies.com Бензовозы

Кроме этого, в Генштабе армии РФ рассказали об успехах солдат Сирии в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ).

За последнюю неделю войска арабской республики при поддержке авиации РФ освободили в провинции Алеппо 5 населённых пунктов, уточнил Рудской.

ВКС РФ проводят воздушную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Цель атак — ИГИЛ.