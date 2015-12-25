Москва, 25 декабря, 2015, 13:07 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении в 2016 году более 30 миллиардов рублей субвенций регионам на финансирование социальной услуги по обеспечению лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания для отдельных категорий граждан, сообщается на сайте правительства РФ.

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Проектом предлагается распределить в 2016 году субвенции в объёме 30 млрд 653 млн 902,1 тыс. рублей исходя из норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

По данным Минтруда России, численность таких граждан составляет 3 млн 370 тыс. 042 человека.

Также правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении в 2016 году 72 миллионов рублей субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Минздрава РФ, на финансирование создания обучающих симуляционных центров.