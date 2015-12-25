Санкт-Петербург, 25 декабря, 2015, 14:23 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, в Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН состоялось торжественное заседание Ученого совета, посвященное 90-летию Института.

Архив института физиологии РАН имени Павлова Здание Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, наб. Макарова, д.6. Фото 2014 г

Институт был создан на основании Постановления Общего Собрания Академии наук СССР в 1925 году на базе Физиологической лаборатории АН СССР, которая существовала с 1864 года. Начиная с 1907 года этой лабораторией заведовал академик Иван Петрович Павлов. В те годы лаборатория располагалась в доме 5 по Университетской набережной. Лаборатория сильно пострадала от осеннего наводнения 1924 года, — Иван Петрович добился того, чтобы лаборатории предоставили другие помещения, на Тучковой набережной (сейчас наб. Макарова). В 1925 году И.П. Павлов обратился в Академию наук с просьбой реорганизовать лабораторию в институт, который бы руководил физиологической наукой в стране, и 5 декабря общее собрание Академии поддержало просьбу первого Нобелевского лауреата из России. С первых же лет своего существование Институт физиологии занял лидирующие позиции в исследованиях высшей нервной деятельности, были созданы анатомический, биохимический, биофизический отделы и отдел экспериментальной психологии, в институте были начаты экспериментальные исследования на обезьянах, зарождались генетические исследования. В 1936 году после кончины И.П. Павлова институт назвали его именем.

За девять десятилетий в институте произошло много перемен. Институт выстоял в годы Великой Отечественной Войны, когда сотрудники института перестроили работу с учетом требований военного времени и многое сделали для повышения обороноспособности страны. В мирное время Институт пережил эпоху борьбы с «влиянием Запада на советскую физиологию и психиатрию», его коснулись все реорганизации Академии наук советской и постсоветской эпохи. Несмотря ни на что все эти годы в институте продолжали работать талантливые исследователи, выдающиеся мыслители, честные и трудолюбивые люди. За эти годы были сделаны открытия мирового уровня. С первых дней существования института его сотрудники ведут «инновационную» деятельность ‑ результаты многочисленных исследований нашли применение в медицине, педагогике, сельском хозяйстве и т.п. Институт завоевал авторитет среди ученых разных стран: из Европы и Америки сюда приезжают специалисты, чтобы посмотреть, научиться, поработать в лаборатории.

Об этом сегодня вспоминали сегодня на торжественном заседании Ученого совета. Теплые слова об институте и его сотрудниках сказал и академик-секретарь РАН Наточин Ю.В., главный ученый секретарь СПб НЦ РАН Двас Г.В., чл.-корр. РАН Козловская И.Б., акад. РАН Веселкин Н.В., директор ИЭФБ им. И.М. Сеченова РАН Фирсов М.Л., чл.-корр. РАН Медведев С.В. и многие другие.

В настоящее время, сложное для науки, ученые Института физиологии им. И.П. Павлова продолжают плодотворно работать, вспоминая слова И.П. Павлова: «Моя вера — это вера в то, что счастье человечеству дает прогресс науки».