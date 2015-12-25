Барнаул, 25 декабря, 2015, 13:04 — ИА Регнум. В Алтайском крае 2015 год был ознаменован рядом негативных тенденций. В экономике произошло падение показателей социально-экономического развития. В политике не в пользу барнаульцам произвели изменение нарезки избирательных одномандатных округов (цель которого — максимально снижать явку в городах и завышать в селах), возбудили несколько уголовных дел в отношении глав муниципалитетов и некоторых депутатов с последующими отставками. В культуре, несмотря на протест литературного сообщества и Год литературы в РФ, прекращено финансирование местного Дома литераторов.

ИА REGNUM Обзор наиболее заметных событий за 2015 год

Не обошлось и без серьезных происшествий: таинственные смерти актера из Новосибирска Данила Ляпустина и молодого спортсмена из Бийска Даниила Ченцова, жертва ураганного ветра.

В целом для жителей Алтайского края не прошли незамеченными светлые ночи и темные вечера — летом, а также — перенос официальных мероприятий Дня Победы с 9-го на 8 мая.

Позитивные события, которыми должны гордиться жители региона, озвучил губернатор Александр Карлин.

Общество: День Победы 8 мая, светлые ночи и «Барсик»

В год 70-летия Великой Победы праздничные мероприятия в Барнауле впервые разделили на два дня: 8 мая погибших в Великую Отечественную войну поминали на Мемориале Славы, а 9 мая — праздновали Победу на пл. Сахарова.

«Приехали чиновники и попы, нагнали бюджетников, ребятишек, старушек, ветеранов из карманных губернаторских организаций. Пускали, кстати, не всех — видел нескольких пенсионеров со скромными 2−4 гвоздичками, ходивших кругами и ждущих, пока большое начальство наконец пойдет работать, — день-то будний», — делился впечатлением один из участников официальной церемонии — сотрудник пресс-службы КПРФ Юрий Красильников.

По случаю Дня Победы на Алтае в 2015 году произошла самая масштабная амнистия. Досрочно освобождены из колоний и сняты с учета в уголовно-исполнительной инспекции около пяти тысяч человек.

Также в текущем году Алтайский край, впервые за 85 лет, стал жить летом по зимнему времени. Отмена перехода на летнее время доставила немало неудобств жителям региона темными вечерами и светлыми ночами.

«Пока чиновники меняют часовые пояса и время, Алтайский край (образно говоря) постепенно погружается «во мрак», — заявлял преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель. Кстати, за обоснование сокращения часовых поясов в нашей стране он публично поставил «двойку по географии» российскому премьеру Дмитрию Медведеву.

К неоднозначным событиям можно отнести и реакцию общественности на приезд в Барнаул патриарха Кирилла. Достаточно просто вспомнить историю об асфальте, который к приезду главы РПЦ был положен, а после его отъезда чудесным образом исчез.

Протест жители региона своеобразно высказывали, поддержав кота Барсика в голосовании на должность сити-менеджера Барнаула. Речь идет об интернет-шутке, запущенной накануне конкурса на соискание должности сити-менеджера Барнаула. В группе «Алтай Online» за этого «кота» проголосовали несколько тысяч пользователей. Впрочем, политологи это событие причисляют к политическим, поскольку полагают: появление Барсика — это реакция на внутреннюю политику в Алтайском крае.

Экономика: оптимизация социальной сферы и сокращение населения

Население Алтайского края, по данным статистики, неумолимо сокращается, а показатели состояния экономики падают. «Падение показателей социально-экономического развития региона налицо: индекс промышленного производства за январь — ноябрь к аналогичному периоду прошлого года снизился на 0,4% (в обрабатывающих производствах — на 1%), грузооборот упал на 6,6%, оборот розничной торговли — на 8,7%, реальная начисленная зарплата — на 10,3%, безработица выросла на 12,9%», — подчеркнул ИА REGNUM алтайский политолог, руководитель Сибирского антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Станислав Андрейчук.

Только за счет миграции по итогам десяти месяцев 2015 года регион потерял 3293 человека. Алтайский журналист и краевед Евгений Платунов так прокомментировал ИА REGNUM эту тенденцию: «Уходящий год, помимо всего остального, продолжил и такую стабильную тенденцию, как дальнейшую «компактность» населения края. Нас все меньше, несмотря ни на какие красивые документы с цифрами планов. Если вспомнить начало 2015 года, то власти тогда обещали нам, что «реализация мероприятий по повышению рождаемости» приведет к приросту 3200 рождений в крае. Но вместо этого недавно возник лишь очередной подхваченный СМИ афоризм от губернатора — о персональной ответственности главврачей за низкую рождаемость. Только в январе — сентябре 2015 года за счет естественной убыли и миграции население региона сократилось на 5574 человека. Можно вспомнить, что «шаги к успеху» в 2005—2015 годах привели к снижению численности жителей края на 155 тысяч человек — с 2539 тыс. (2005) до 2384 тыс. (2015)».

Помимо миграции, на сокращении населения сказались внушительные показатели старения, а также суицидов и смертей от пьянства.

И это при том, что в первом полугодии средняя зарплата на Алтае не дотягивала даже до 19,5 тыс. рублей, а в течение года в Алтайском крае произошло рекордное за последние 16 лет падение зарплат.

Во многих алтайских селах закрывались единственные продуктовые магазины. Из-за отсутствия денег жители предпочитают теперь брать товары в долг или на «почте».

Вообще, алтайским крестьянам 2015 год принес «много-много радости». Поскольку значительную часть населения составляют сельские жители и именно в районах произошли масштабные закрытия и укрупнения социальных учреждений: школ, больниц, клубов, библиотек.

Единственную школу и магазин закрыли в селе Шатобал — которое является местом компактного проживания исчезающей алтайской народности — кумандинцев. Остались без школ и другие районы и села. С 1 сентября учеников села Батурово (Шелаболихинский район) возят на учебу за 11 км, в с. Кучук. Штат учителей и само здание остались невостребованными.

А история с ликвидацией Романовского дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов чуть не закончилась добровольной отставкой депутатов, но они потом передумали.

В Каменском районе закрылось крупное образовательное учреждение — Корниловский санаторный детский дом. Сироты больше не смогут отдохнуть в Корнилово, без работы оставлены 78 сотрудников.

В Немецком национальном районе закрыли «маленькую» школу в селе Шумановка. Как и в случае с закрытой школой в Батурово, протесты родителей не помогли.

Алтайский политолог Станислав Андрейчук к знаковым событиям экономической сферы причислил также дела, возбужденные в отношении предпринимателей: «Возбуждение 160 уголовных дел против алтайских фермеров за неправильное использование государственных субсидий. В результате почти 30 хозяйств подали заявление о банкротстве. Алтайский аграрный сектор в этом году спасла лишь благоприятная ценовая конъюнктура».

Позитивным событием, по мнению политолога, стало окончание восстановления дорожной сети и мостов в районах, пострадавших в 2014 году от сильнейшего наводнения. «Правда, следует отметить, что делалось это преимущественно за федеральные деньги, и называть это событием года в Алтайском крае можно лишь условно», — считает Станислав Андрейчук.

Политика: уголовные дела глав муниципалитетов и подготовка к думским выборам

Уголовные дела против сына бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева, а затем и его самого с последующей отставкой стало самым заметным и обсуждаемым политическим событием уходящего года.

«На первом месте событий года — уголовные дела против семьи Савинцевых, а также других глав муниципалитетов Алтайского края и депутатов краевого парламента. Количество таких историй в этом году уже стало зашкаливающим. При этом стоит отметить, что власть по-прежнему не хочет возвращать прямые выборы мэра Барнаула, даже несмотря на то, что у самой оказалась довольно короткая скамейка претендентов. В итоге в онлайн-опросах 90% голосующих хотят отдать свой голос коту Барсику. Безусловно, это реакция на внутреннюю политику в Алтайском крае», — заявил ИА REGNUM Станислав Андрейчук.

Из законодательных новшеств — новая схема разделения страны на одномандатные избирательные округа к выборам Госдумы 2016 года. В результате в Алтайском крае останутся четыре одномандатных округа, но Барнаульский округ существенно преобразится.

По мнению политологов, в случае Алтайского края при такой нарезке округов проиграют, прежде всего, жители Барнаула, поскольку именно они лишаются права получить своего представителя в Госдуме.

Культура: в Год литературы писателей оставили без пристанища

Неблагоприятные события 2015 год принес и в культуру: сократили путем присоединения к библиотеке им. Шишкова Алтайский дом литераторов. Закрылся также Алтайский киноцентр, и едва миновал этой участи Русско-немецкий дом. О культурных событиях в жизни региона Алтайского края ИА REGNUM рассказали представители литературного сообщества — Татьяна Тарковская и Анатолий Кирилин. Оба писателя признались, что в первую очередь стоит выделить «оптимизацию культурных ресурсов», а по сути — фактическое закрытие Алтайского дома литераторов.

«В Год литературы краевая власть отняла у писателей помещение, журнал, ликвидировала последнее их пристанище Дом литераторов. Небывалый по глубине замысла подвиг — учинить этакое в Год литературы! А тем временем писательская организация не потеряла ни одного пункта из запланированного на год, напротив, она перевыполнила свой план. Вы нас бьете, а мы прибываем! За этот год девять молодых авторов из края стали членами Союза писателей России. И не просто так, а с рекомендациями межрегиональных семинаров. Но дело не в нашем численном росте, хотя с ним мы заметно помолодели. Дело в том, что выходят книги, пишутся новые стихи, повести и рассказы, литераторы все более решительно осваивают интернет-пространство. Публикации наших писателей давно перешли границы Алтайского края, нынче добрались до европейских стран, до Америки. Самое интересное, больших успехов достигла Бийская писательская организация (солидная часть краевой), и мы теперь уверены, именно потому, что никогда и не имела государственной поддержи, закалилась в покинутости и безденежьи. У них выходят журналы, отдельные издания, они побеждают в литературных конкурсах», — отметил Анатолий Кирилин.

Заметным культурным событием также стал туристический проект «Барнаул — горнозаводской город», реализуемый на федеральные средства, и демонтаж исторической лестницы бывшего ВДНХ в краевом центре, на защиту которой встали общественники и известный алтайский архитектор Александр Деринг.

Во многом благодаря ему и другим неравнодушным горожанам на территории Барнаульского сереброплавильного завода, который считается «сердцем Барнаула», проводятся «субботники». Добровольцы тратят свое время и деньги на то, чтобы благоустроить территорию и старинные здания завода.

Происшествия: загадочные смерти на Новом мосту, исчезнувшие стадо и гибель спортсмена Даниила Ченцова

В 2015 году местом притяжения ЧП в Барнауле несколько раз становился Новый мост. Там погибли несколько человек. Так, весной на мосту были обнаружены повешенными новосибирский актер Даниил Ляпустин, загадочным образом оказавшийся в Барнауле, а также игрок футбольного клуба «Полимер» Роман Беккер. После чего началась целая череда попыток горожан свести счеты с жизнью.

В Каменском районе за ночь таинственным образом пропало целое стадо элитных быков. За информацию о загадочном исчезновении животных предприятие даже объявляло большую премию, но ни пропажи, ни даже ее следов обнаружить так и не удалось.

Из трагических событий большой общественный резонанс вызвала гибель подростка из Бийска Даниила Ченцова. Кросс длиной 20 километров, организованный воспитателями бийского спортивного лагеря «Факел», стал последним в его жизни. Его тело было найдено 30 августа всего в 1,5 километра от лагеря после 10 дней поисков.

Сильные порывы ветра, достигавшие местами 25−30 м/с, спровоцировали несколько чрезвычайных ситуаций в октябре 2015 года. Не обошлось и без трагедии. В Бийске на улице Васильева стихия снесла остановочный павильон, который упал на 66-летнюю женщину, проходящую мимо. От полученных телесных повреждений она скончалась в машине скорой помощи.

Топ-5 событий года губернатора Александра Карлина

О событиях, которые вызывают особую гордость у жителей Алтайского края, рассказал губернатор Александр Карлин. Его «Топ-5 событий года» опубликовал «Коммерсантъ».

Позитивным глава региона назвал увеличение господдержки АПК.

«Валовой сбор зерна составил почти 4 млн т. Зерноперерабатывающая отрасль края обеспечена сырьем как минимум до начала уборки следующего урожая. Отрадно, что в этом году сложились оптимальные цены на сельхозпродукцию, удовлетворяющие всех участников рынка — и земледельцев, и зернопереработчиков. Кроме того, алтайскими сельхозпроизводителями поставлен новый рекорд по сбору сахарной свеклы — 770 тыс. т. За последние 20 лет такого урожая свеклы в регионе не было. Урожайность на отдельных участках превышала 700 ц/га», — отметил Александр Карлин.

Еще одним значимым событием губернатор считает расширение производства на перерабатывающих предприятиях: Рубцовском молочном заводе компании PepsiCo и Бочкаревском пивоваренном заводе. Отдельно был упомянут новый завод по производству гречневой крупы компании «Макфа» в Троицком районе.

Из других значимых событий Александр Карлин выделил признание региона на конкурсе национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», который ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Совета Федерации России и Мин­экономразвития России. Там Алтайский край стал победителем в номинации «Лучший регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства».

Не менее значимыми событиями губернатор считает ввод в эксплуатацию линии электропередачи к ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и открытие самой красивой и одновременно самой сложной в Сибири автодороги Белокуриха — Белокуриха-2, а также визит в Алтайский край патриарха Московского и всея Руси Кирилла.