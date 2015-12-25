Петрозаводск, 25 декабря, 2015, 12:36 — ИА Регнум. Деятельность и отставка Галины Ширшиной с поста мэра Петрозаводска является очень важной темой для оппозиционных сил, уверен гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря, комментируя причины её отставки.

tonkosti.ru Администрация города Петрозаводска

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Глава Петрозаводска Ширшина отправлена в отставку

«Я понимаю, что это — очень важная тема для оппозиции, потому что Галина Ширшина является одним из немногих мэров из оппозиционной среды, и внимание к ней было приковано очень сильное. Но что именно там произошло — не могу сказать. Вряд ли это разборки на уровне федерального центра. Это, судя по всему, чисто местные разборки, которые вылились в такую ситуацию», — сказал Мухин.

Он уверен, что в будущем оппозиционные силы будут играть на теме этой отставки: «Конечно, оппозиция обыграет эту ситуацию, представляя её чуть ли не федеральными политическими репрессиями. Здесь и к гадалке не ходи».

Напомним, городской совет Петрозаводска сегодня, 25 декабря, досрочно прекратил полномочия мэра города Галины Ширшиной. За её отставку проголосовали 23 депутата, против — трое, воздержавшихся не было.

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Сама Ширшина так прокомментировала свою отставку: «Доводы депутатов — это пустышка! В вашем уведомлении часть доводов — это полномочия исполнительной власти, а не местного самоуправления. Вас объединили год назад, чтобы убрать меня в отставку. Работа велась по каждому направлению. Мною не было допущено нарушений законодательства, чтобы отправить меня в отставку». После того как депутаты приняли решение отправить Ширшину в отставку, она покинула зал заседания.

Отметим также, что 10 декабря депутаты вручили Галине Ширшиной уведомление о решении отправить ее в отставку за неисполнение обязанностей в течение трех и более месяцев. До этого, 3 июня 2015 года, депутаты Городского совета Петрозаводска подавляющим большинством голосов уже выносили решение о неодобрении деятельности Ширшиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2013 года на выборах главы Петрозаводского городского округа Галина Ширшина получила 41,9% голосов, опередив действующего градоначальника Николая Левина («Единая Россия»). Кандидатуру Ширшиной поддержало региональное отделение партии «Яблоко».

11 сентября 2013 года Ширшина приступила к исполнению обязанностей главы Петрозаводского городского округа, отменив инаугурационную церемонию вступления в должность главы округа, поскольку, по мнению Ширшиной, эта церемония была «неоправданно дорога». Ширшина — первый мэр-женщина в истории города Петрозаводска.