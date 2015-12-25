Астана, 25 декабря, 2015, 12:26 — ИА Регнум. Сегодня с космодрома Байконур в 0:31 по московскому времени российский космический аппарат «Экспресс-АМУ1» успешно вывели на целевую орбиту ракетой-носителем «Протон-М». Сейчас Роскосмос опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографии и видеозаписи пуска аппарата.

vk.com/roscosmos Роскосмос опубликовал фото и видео

Пользователи, просмотревшие видеозапись, конечно, были рады удачному запуску ракеты-носителя и выразили свое мнение, также пожелали Роскосмосу дальнейших хорошо реализованных проектов:

«Вот это дело и так каждый запуск, пишите историю сами или ее напишут за вас», — пишет Юлиан.

ИА REGNUM ранее передавало, что сегодня, 25 декабря, российский аппарат «Экспресс-АМУ1» удалось удачно вывести на целевую орбиту при помощи ракеты-носителя «Протон-М».

В 9:43 по московскому времени «Экспресс-АМУ1» штатно отделился от разгонного блока «Бриз-М» на целевой орбите и был принят на управление заказчиком запуска — ФГУП «Космическая связь». Все это было выполнено в соответствии с программой полета.

Отметим, что изначально дату запуска аппарата планировали на 24 декабря текущего года, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями полет перенесли.