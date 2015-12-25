Москва, 25 декабря, 2015, 11:46 — ИА Регнум. В 2015 году в первую очередь малый и средний бизнес ощутил на себе последствия введения санкций и падения цен на нефть, в результате которых произошла девальвация, а впоследствии — полная стагнация экономики. Потребительская способность населения упала в разы, операционная прибыль и оборот у всех компаний ощутимо снизились. Многие компании малого и микробизнеса в регионах России закрылись, кроме того, сокращение служащих госаппарата выплеснуло на рынок труда колоссальное количество кадров — в результате уровень реальной безработицы существенно вырос, а заработная плата в эквиваленте доллара откатилась на уровень 2002−2003 годов. При уровне инфляции, к которой страна пришла в этом году, покупательная способность будет падать все больше и больше. Об этом заявил генеральный директор юридической компании URVISTA, предприниматель Алексей Петропольский, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги 2015 года в сфере малого бизнеса.

urvista.ru Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский

«Тот малый бизнес, который пока выживает, не может продавать в нужном количестве товары и услуги, не может зарабатывать, как прежде, сокращает расходы, сокращает рабочие места. Кредиты как были недоступны при высокой ставке рефинансирования, так и сейчас недоступны при низкой ставке, потому что банки требуют залоги, и оценивают его в лучшем случае в 50% от их рыночной стоимости.

Банковский кризис привел к тому, что люди просто теряют свои операционные деньги, которыми рассчитывались в процессе работы. Это создает дополнительные риски и наносит сильный урон предприятиям.

Помимо чисто экономических факторов, которые и так негативно сказываются на работе малых компаний, бизнесу не дают работать проверяющие организации, перед которыми, видимо, стоит план по сбору штрафов и налогов в бюджет.

Курс доллара за историю современной России всегда рос. С вероятностью 90% он будет расти и дальше. В 2016 году нас ждет сумасшедшее количество банкротств тех, кто был на кредитной «игле», компаний типа «Трансаэро» и туроператоров, страховых компаний и банков. Они работали по принципу пирамиды: жили за счёт того, что приходили новые клиенты, которые покрывали обязательства по ранее взятым кредитам. Отток клиентов приведет к банкротству этих структур», — высказал своё мнение Петропольский.

«Кроме того, банки сейчас стали повально настаивать на дофинансировании кредитов, из-за того что недвижимость — основной залог, падает в цене. Большинству компаний нечего заложить, неоткуда взять денег — в 2016 году это приведет к волне банкротств среди средних и крупных предприятий», — резюмировал эксперт.