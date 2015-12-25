Москва, 25 декабря, 2015, 11:41 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка намерен рассмотреть возможность ограничения действия системы «Платон» на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Victorr.25Rus. foto.drom.ru Федеральная автомобильная дорога Р297 «Аму́р»

«Все, что мы делаем в рамках работы с коллегами, объясняем, доказываем особое положение Дальнего Востока, если мы будем подходить с общими мерами к слабоосвоенной и богатой территории, — не получится развития», — отметил министр, отвечая на вопросы членов Совфеда.

«В том числе этой проблеме уделим внимание и посмотрим возможности, которые будут предполагать корректировку общего подхода», — заверил Галушка.