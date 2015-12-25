Петрозаводск, 25 декабря, 2015, 11:41 — ИА Регнум. Городской совет Петрозаводска сегодня, 25 декабря, досрочно прекратил полномочия мэра города Галины Ширшиной. За её отставку проголосовали 23 депутата, против — трое, воздержавшихся не было.

rk.karelia.ru Галина Ширшина

Сама Ширшина так прокомментировала свою отставку: «Доводы депутатов — это пустышка! В вашем уведомлении часть доводов — это полномочия исполнительной власти, а не местного самоуправления. Вас объединили год назад, чтобы убрать меня в отставку. Работа велась по каждому направлению. Мною не было допущено нарушений законодательства, чтобы отправить меня в отставку». Как сообщает издание «Столица на Онего», после того как депутаты приняли решение отправить Ширшину в отставку, она покинула зал заседания.

Напомним, что 10 декабря депутаты вручили Галине Ширшиной уведомление о решении отправить ее в отставку за неисполнение обязанностей в течение трех и более месяцев. До этого, 3 июня 2015 года, депутаты Городского совета Петрозаводска подавляющим большинством голосов уже выносили решение о неодобрении деятельности Ширшиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2013 года на выборах главы Петрозаводского городского округа Галина Ширшина получила 41,9% голосов, опередив действующего градоначальника Николая Левина («ЕдРо»). Кандидатуру Ширшиной поддержало региональное отделение партии «Яблоко».

11 сентября 2013 года Ширшина приступила к исполнению обязанностей главы Петрозаводского городского округа, отменив инаугурационную церемонию вступления в должность главы округа, поскольку, по мнению Ширшиной, эта церемония была «неоправданно дорога». Ширшина — первый мэр-женщина в истории города Петрозаводска.