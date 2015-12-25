Вашингтон, 25 декабря, 2015, 11:40 — ИА Регнум. Северо-восток азиатского континента отличается относительным спокойствием происходящих там процессов, однако ситуация балансирует на грани и любой толчок может вызвать конфликт в регионе, пишет National Interest

bestpodarki.ru Шахматы

По мнению экспертов издания, существует три вероятных повода для начала конфликта. Во-первых, таким поводом могут стать отношения между Китаем и Японией. Маловероятно, что обе страны в скором будущем наладят доверительные отношения.

Связано это не только с историей двух стран, современные отношения тоже не оставляют для этого надежды. Так, Япония значительно изменила свою позицию относительно полномочий своих вооруженных сил, приняв закон, который позволяет военным страны участвовать в конфликтах за пределами государства, в том числе и в рамках коалиции с США и другими союзниками.

Китай же по-прежнему распространяет свое влияние на весь восток Азии, считает эксперт. Изобилие противоречащих друг другу интересов может привести к нестабильности в регионе, если они не будут учитываться должным образом.

Во-вторых, конфликт в регионе может начаться из-за Южно-Китайского моря — вероятно, наиболее взрывоопасной точки во всей Азии. За конкурирующими притязаниями на острова и морские территории, в том числе созданные недавно искусственные участки суши, неизбежно последуют еще большая демонстрация оружия и более острые заявления от лидеров стран региона.

Ввиду наличия у Китая способности ответить на военную угрозу излишнее использование военной силы может привести к «опасному противостоянию». Поэтому стоит ожидать, что соперничество между странами будет вестись в плоскости непрямого противостояния, и уже есть тому примеры. Если добиться того, чтобы эти малые конфликты стран, оперирующих через своих посредников, не выходили из-под контроля, конфликта можно будет избежать.

Наконец, для региона важно будущее Северной Кореи. Сможет ли Ким Чен Ын консолидировать свою власть и добиться стабильности своего правления, удастся ли ему получить нужные технологии, решится ли в будущем страна на воссоединение с южным соседом или же режим его рухнет, что приведет к полномасштабному кризису — такие вопросы волнуют экспертов по региону и лидеров Южной Кореи.

Произойди распад Северной Кореи, отмечают они, Китай примет активные меры, во-первых, для наведения порядка и недопущения хаоса, во-вторых — для того, чтобы не дать США и Южной Корее занять образовавшийся вакуум. Также в результате распада коммунистического государства может начаться война по образу сирийской, в рамках которой столкнутся интересы Китая и США.

В заключении, эксперты американского журнала затрагивают возможные меры, которые необходимо принять США для сохранения стабильности в северо-восточном регионе Азии.

Во-первых, считают они, страна может следовать южнокорейской модели «trustpolitik», согласно которой нужно строить доверительные отношения между игроками в регионе. Так, чем больше Китай, Япония и Южная Корея понимают друг друга, чем ближе их связи, тем меньше вероятность того, что между ними разгорится конфликт.

Затем, США должны сделать всё, чтобы ввести Китай в мировые структуры, поскольку так у страны будет меньше поводов создавать что-то на подобии Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

В-третьих, США должны более тесно сотрудничать с Японией, чтобы гарантировать разумное и корректное использование страной своих вооружены сил.

В-четвертых, Соединенным Штатам необходимо выработать более современный план сдерживания в регионе.

И наконец, США должны еще раз убедить своих союзников в Азии в своей приверженности безопасности, поскольку многие лидеры Южной Кореи отметили, что США не принимают деятельного участия в делах страны.

Напомним, акватория Южно-Китайского моря является предметом спора между Китаем и его соседями по региону. Китай заявляет, что большая часть моря, оборот торговых путей через которое превышает 5 триллионов долларов в год, принадлежит ему, в то время как члены АСЕАН Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам тоже претендуют на отдельные его части.

Китай уже осушил более 1170 гектаров новых территорий в акватории моря и развернул на них строительство объектов инфраструктуры. США считают, что действия Пекина могут создать препятствия для свободы судоходства в Южно-Китайском море, и этим объясняют свою активность в данном регионе.

Китай планирует «расширять и модернизировать» гражданские объекты на островах, чтобы обслуживать на более высоком уровне коммерческие корабли. Пекин отвергает тезис Вашингтона о милитаризации Южно-Китайского моря.

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