Москва, 25 декабря, 2015, 11:33 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев распоряжением назначил Дмитрия Овсянникова, ранее возглавлявшего департамент региональной промышленной политики Минпромторга России, заместителем министра промышленности и торговли РФ, сообщили в министерстве.

minpromtorg.gov.ru Заместитель министра промышленности и торговли России назначен Дмитрий Овсянников

В должностные обязанности Дмитрия Овсянникова будут входить вопросы формирования и реализации государственной региональной промышленной политики, взаимодействия с субъектами Российской Федерации, развития промышленного потенциала Крымского ФО, Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО, вопросы стимулирования создания и развития промышленной инфраструктуры: индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров, повышение эффективности работы территориальных органов министерства.

Справка:

Дмитрий Владимирович Овсянников родился в 1977 году.

Окончил Удмуртский государственный университет («Финансы и кредит»), Тольяттинскую академию управления («Государственное и муниципальное управление»), Российскую академию государственной службы («Юриспруденция»), Высшую школу экономики («Управление реформируемыми предприятиями ОПК»).

1993−2001 гг. — работал на различных должностях в промышленных предприятиях;

2001−2007 гг. — федеральный инспектор по Кировской области, Удмуртской Республике аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;

2007−2009 гг. — заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «Чепецкий механический завод»;

2010−2013 гг. — заместитель управляющего директора — директор по экономике и финансам ОАО «Пермский моторный завод».

2013 гг. — заместитель руководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

2014−2015 гг. — директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России.