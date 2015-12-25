Москва, 25 декабря, 2015, 11:23 — ИА Регнум. Совокупные потери инвестиций в банковский сектор позволяют говорить о системном банковском кризисе в России, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Цитата из к/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Он сослался на формальную классификацию Международного валютного фонда (МВФ), согласно которой, в частности, о системном банковском кризисе свидетельствуют потери банковского сектора более чем на 2% ВВП.

«Если взять 2014 и 2015 годы, то у нас совокупные потери инвестиций в банковский сектор составили более 3% ВВП», — сообщил Греф.

«Это означает, что по международной методике, конечно же, мы можем говорить о наличии системного банковского кризиса», — заявил он телеканалу «Россия 24».

Читайте также: Еще 10% банков потеряют лицензии в 2016 году — Греф

В совокупности в 2014 году потери всего сектора составили порядка 900 млрд рублей, в 2015 году — порядка 1,5 трлн рублей, напомнил Греф. «Это, конечно, огромные суммы. Никогда мы не видели таких потерь», — дал оценку Греф.

В 2016 году, по мнению Грефа, непростая ситуация для банковского сектора сохранится, кредитные организации займутся работой над проблемными долгами.