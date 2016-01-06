Москва, 6 января, 2016, 04:14 — ИА Регнум. В бюджетной сфере одним из важнейших итогов 2015 года стало полное восстановления парламентского контроля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), подводя итоги осенней сессии Госдумы 2015 года.

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«Что касается бюджетной сферы, самое важное — это полное восстановление парламентского контроля», — сказал он. По словам депутата, речь идет не просто о том, что Дума восстановила полномочия, которые были у нее «отобраны». «Мы на самом деле перешли на новый качественный уровень, когда реальные положения Конституции о том, что правительство формирует и исполняет бюджет, а Дума его рассматривает, принимает и контролирует его исполнение, наполнено сегодня реальным содержанием», — отметил Макаров.

По его словам, теперь, когда все необходимые законы о парламентском контроле приняты, «ссылаться на то, что у парламента не хватает каких-то полномочий, становится неприлично». «Надо этими полномочиями распорядиться», — сказал Макаров.