Киев, 25 декабря, 2015, 11:02 — ИА Регнум. В проекте государственного бюджета на 2016 год предусмотрено 40 млн гривен (порядка $1,6 млн) на финансирование деятельности т.н. «Меджлиса крымско-татарского народа», т. е. киевских крымских татар, которые занимаются вопросами «возвращения Крыма» и организацией блокады российского полуострова.

Горбаруков Александр ИА REGNUM

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время рассмотрения в парламенте проекта государственного бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Яценюк также подчеркнул, что в бюджете предусмотрены еще средства для этого направления — для закупки телевизионных проектов у телеканала АТR, который является главным медиа-рупором киевских крымских татар.

Премьер отдельно обратился к т.н. «председателю Меджлиса» Рефату Чубарову: «Я очень ценю вашу позицию и то, каким образом вы боретесь за права крымско-татарского народа. Правительство и государство обязано так же бороться и помогать вам».

Напомним, что Верховная рада Украины в ночь на 25 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2016 год. Документ предусматривает доходы бюджета в следующем году в размере 595,1 млрд гривен, расходы — 684,5 млрд гривен. Предельный объём дефицита, в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, установлен на уровне 3,7% прогнозируемого ВВП, или 3 млрд 694 млн гривен.