Калуга, 25 декабря, 2015, 10:53 — ИА Регнум. Девочка Ангелина, родившаяся 7 декабря, стала пятым ребенком в семье клирика калужской Епархии отца Сергия Комарова и его супруги Христины, а также еще и 5555-м ребенком, родившимся в 2015 году в Калуге.

Фото Сергея Гришунова

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управления ЗАГС города Калуги, где 24 декабря состоялась торжественная регистрация новой калужанки, 5555 детей — это рекорд по рождаемости. В в этом году на свет появилось 2840 мальчиков и 2715 девочек. В 2014 году родилось 5012 малышей.

Христина и Сергей Комаровы, празднующие рождение своей дочери Ангелины, отметили, что девочка — пятый ребенок в семье, и, видимо, не просто так она оказалась и 5555-м зарегистрированным новорожденным. Пять пятерок, сопровождающих это радостное событие, возможно, станут и добрым предзнаменованием в жизни Ангелины.

По информации управления ЗАГС, в последние годы в Калуге отмечается бум рождаемости. Начиная с 2010 года количество малышей в областном центре превышает 4000, а в 2014 году было торжественно зарегистрировано рождение 5-тысячного ребенка. Работники ЗАГСа это связывают и с тем, что количества браков растёт, а разводов — уменьшается.

Кстати, больше всего в этом году на свет появилось мальчиков с именами Артем, Дмитрий, Иван и Максим. Среди женских имен самыми популярными стали Анна, Виктория, Марина и Полина. Самые редкие имена — Никон, Максимилиан, Гурий, Ермак, а также Кирена, Мадонна, Евангелина, Полеля и Матрона.