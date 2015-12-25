Волгоград, 25 декабря, 2015, 10:53 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, в Волгограде на месте взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Дзержинском районе с 8 часов утра возобновилась работа по вывозу имущества и личных вещей жильцов первого подъезда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, подняться в свои квартиры гражданам разрешили после дополнительного обследования здания спасателями и инструктажа.

34.mchs.gov.ru Жильцы взорвавшегося дома в Волгограде вывозят имущество

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Грузить и вывозить вещи жильцам дома помогают свыше 200 спасателей, в числе которых сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области, Донского спасательного центра и Краснослободского ПСО МЧС России, а также муниципальной службы спасения.

В настоящее время поисковые работы приостановлены.

Добавим, что в администрации Дзержинского района продолжается круглосуточная работа оперативного штаба, созданного в связи с ЧС на ул. Космонавтов, 47. Здесь дежурят врачи и психологи Центра медицины катастроф, пострадавшие граждане могут получить консультацию работников прокуратуры, УФМС, Пенсионного фонда, комитетов социальной и жилищной политики города и области, военного комиссариата, Росреестра.

По информации мэрии города, количество обращений пострадавших в оперативный штаб постепенно снижается. В течение вчерашнего дня на горячую линию поступило свыше 40 звонков от жильцов по вопросу вывоза вещей из дома. Более 50 человек обратились к специалистам лично за получением материальных выплат, оформлением документов, а также за консультацией по вопросам, касающимся социальной, правовой, жилищной сферы. Днем ранее в штаб обратилось 108 пострадавших.

Начальник отдела субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда по Дзержинскому району Светлана Глинджева сообщила, что в настоящее время ведется прием заявлений на оказание материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого зарегистрированного доме № 47 по ул. Космонавтов. Уже приняты документы и заявления из 101 из 108 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, вывозить свои личные вещи из квартир уцелевших 1 и 3 подъездов пострадавшего дома собственники начали вчера. Как сообщил глава администрации Дзержинского района Сергей Таций, «18 квартир полностью освобождены от мебели и опечатаны».

Мощный взрыв, предположительно, бытового газа произошел около полудня 20 декабря в Волгограде в девятиэтажном доме на улице Космонавтов, 47. Полностью разрушено 38 квартир, а сам дом в ближайшее время признают аварийным и снесут. В результате 11 человек оказались в больнице, еще четверо погибли.