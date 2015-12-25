Пекин, 25 декабря, 2015, 10:50 — ИА Регнум. Китайские компании устанавливают дорогостоящие системы фильтрации воздуха для предотвращения текучести кадров. Для привлечения новых сотрудников руководство крупных компаний в КНР предлагает не только повышение зарплаты и перспективы карьерного роста, но и чистый воздух на рабочем месте.

heritancehotels.com Воздух

Рост уровня загрязнения воздуха в крупных городах Китая достиг своего пика. Правительство не первый раз вводит наивысшие уровни опасности, связанные с неблагоприятной экологической ситуацией в Пекине, Шанхае и других крупных городах на северо-востоке Китая.

Коммерческие предприятия тоже реагируют на изменяющуюся неблагоприятную обстановку. Крупные компании, чьи офисы расположены в этом регионе, тратят десятки тысяч долларов на приобретение дорогостоящего оборудования по фильтрации воздуха в помещении.

Международная маркетинговая компания J. D. Power установила подобную систему сразу после первого объявления «красного» уровня опасности. Ее примеру последовали аудиторская компания Pricewaterhouse Coopers и рекламное агентство WPP Plc. Компании идут на такие меры для того, чтобы защитить здоровье своих сотрудников и избежать текучести кадров, пишет «Чжунго жибао».

В настоящий момент в столице КНР наблюдается очень сложная экологическая обстановка. Индекс качества воздуха сегодня составил 456 пунктов. По причине плохой видимости, вызванной густым смогом, более 200 рейсов задержаны в столичном аэропорту «Шоуду».