Москва, 25 декабря, 2015, 10:26 — ИА Регнум. Накануне газета «Известия» опубликовала рейтинг десяти самых дорогих фильмов в истории отечественного кинематографа. Самый большой бюджет был заложен на съемки российско-китайской копродукции режиссера Олега Степченко «Вий 2: Путешествие в Китай».

Цитата из к/ф «Вий 2: Путешествие в Китай». реж Олег Степченко. 2016 год. Россия, Китай В темноте

Бюджет киноленты составил около 2,8 млрд рублей, но съемки картины еще продолжаются, следовательно, затраты могут быть увеличены. В свою очередь, продюсер Алексей Петрухин уверен, что все средства, вложенные в фильм, удастся отбить в прокате.

Отметим, что компании СТВ, «Русская Фильм Группа» (Россия) и China Film Group, Jackie Chan Stunt Team (Китай) делят затраты примерно пополам. И, помимо этого, российский Фонд кино тоже выделил средства на съемки картины.

Алексей Петрухин в комментарии для газеты пояснил, что последние договоры о съемках с китайской стороной были подписаны 16 декабря, теперь в Китае начнутся съемки последнего блока. Также продюсер отметил, что к весне, вероятно, выйдет первый трейлер к фильму, который покажет высокий уровень всей киноленты.

В съемках «Вий 2: путешествие в Китай» приняли участие российские, китайские и голливудские звезды. Зрители в фильме смогу увидеть Джеки Чана, Джейсона Флэминга и Павла Волю. ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время самым дорогим фильмом постсоветского производства в России стала картина Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король», кинолента обошлась производителям в 2,8 млрд рублей.

Далее в ТОП-10 самых дорогих российских фильмов попали «Сибирский цирюльник» (1,2 млрд рублей, или 280 млн рублей до дефолта 15 августа 1998 года) и «Утомленные солнцем 2» (1,25 млрд рублей) Никиты Михалкова. Также в рейтинге такие фильмы: «Обитаемый остров», «Савва. Сердце воина», «Вий», «Солнечный удар», «Он — дракон».

При этом картина «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука, которая в ТОП-10 располагается на седьмом месте, одна из всех отбила в прокате потраченные $30 млн и заработала $68 млн.