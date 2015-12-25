Москва, 25 декабря, 2015, 10:15 — ИА Регнум. До Нового года 12 300 подарков получат дети из ЛНР и ДНР, на средства, собранные членами Совфеда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря, об этом сообщил сенатор, возглавляющий комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины, Юрий Воробьев в ходе заседания Совфеда.

2016-god.com Новогодние подарки

«Собраны 3 млн рублей для подарков детей ДНР и ЛНР и 12 300 подарков до Нового года будут вручены ребятишкам в школах, детских домах», — сказал Воробьев.

По его словам, также собраны 4 млн рублей на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. «Ветераны Великой Отечественной войны также получат подарки», — заверил сенатор.