Санкт-Петербург, 25 декабря, 2015, 10:08 — ИА Регнум. Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений на дамбе в Финском заливе будет приведен в действие в 12:00 25 декабря, сообщили сегодня ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. При этом будет приостановлено судоходство в акватории Петербурга.

78.mchs.gov.ru Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений

Как сообщалось, по прогнозу синоптиков 25−27 декабря местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра скоростью до 15−18 м/с. В связи с этим ожидается повышение уровня воды в Неве к концу дня до +130…+160 см. Именно уровень повышения в 160 см считается порогом наступления наводнения, при котором могут быть затоплены густонаселенные городские территории.

В связи с этим группа принятия решений дирекции КЗС решила задействовать Комплекс защитных сооружений.

«Створы водо — и судопропускных сооружений будут закрыты начиная с 12:00 25 декабря вплоть до нормализации обстановки», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Таким образом, судоходство в акватории Петербурга будет временно приостановлено.

В настоящее время в Петербурге дует южный ветер со скоростью до 7 метров в секунду. Температура воздуха +4 градуса.