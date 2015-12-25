Буэнос-Айрес, 25 декабря, 2015, 09:55 — ИА Регнум. 25 декабря 2015 г. Комитет по чрезвычайной ситуации собрался для обсуждения необходимых действий в самом пострадавшем от наводнения городе Аргентины — Конкордия. Город, из которого эвакуировано более 10 тыс. жителей, расположен на берегу реки Уругвай в провинции Энтре-Риос, сообщает Telam.

foxnews.com Наводнение в Аргентине

В заседании комитета приняли участие вице-президент Аргентины Габриэла Мичетти, министр социального развития Каролина Стенли, министр внутренних дел Рохелио Фрихерио и представители местных органов власти.

Наводнение было охарактеризовано главой МВД как «одно из самых тяжелых наводнений, которые переживали провинции Энтре-Риос, Чако, Формоса, Санта-Фе и Корриентес».

По итогам заседания было принято решение о мобилизации вооруженных сил, сил префектур, жандармерии для помощи пострадавшим населенным пунктам и предупредительной эвакуации населения. Министерству социального развития поручено оценить предоставление экономической помощи регионам, затронутым наводнением.

В настоящее время более 300 военнослужащих, снабженных соответствующим оборудованием для эвакуации и палатками, оказывают необходимую помощь жителям населенных пунктов, расположенных по берегам разлившихся рек.

В период рождественских праздников положение семей, пострадавших от наводнения вследствие разлива реки Парана в провинции Энтре-Риос, особенно печально.

Прогнозы водной службы этой провинции неутешительны: в ближайшее время уровень воды в реке будет оставаться прежним, ситуация может нормализоваться лишь к середине марта. До этого момента, вероятно, семьи вернуться в свои дома не смогут.

В настоящее время многие из них живут во временных сооружениях в непосредственной близости от своих затопленных домов. Люди объясняют свое решением тем, что главы их семей — рыбаки и именно этим промыслом зарабатывают себе на жизнь. Кроме того, семьи не хотят удалятся своих домов, боясь потерять оставшееся в них имущество из-за возможных грабежей, передает Telam.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. В Аргентине число пострадавших от разлива рек Парана, Парагвай и Уругвай превысило 11 тыс. человек. В столице соседнего Парагвая ситуация близка к чрезвычайной.