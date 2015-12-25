Лондон, 25 декабря, 2015, 09:31 — ИА Регнум. Вероятность столкновения Земли с кометами-«кентаврами» на самом деле гораздо выше, чем об этом сообщают в NASA, уверены британские ученые из Арманской обсерватории. Об этом астрономы написали в обзорной статье для журнала Astronomy & Geophysics.

earth-chronicles.ru Астероид

Один из ученых Арманской обсерватории Дэвид Эшер вместе со своими коллегами заявил, основываясь на своих расчетах, что результаты исследований NASA, в которых говорится о том, что вероятность столкновения с Землей крупных астероидов и комет «кентавра» невозможна, не точны.

Итак, напомним, что «кентаврами» специалисты именуют группу небольших космических тел, орбиты которых находятся между Юпитером и Нептуном. Такое название группа объектов получила из-за того, что о происхождении комет-«кентавров» ученые до сих пор не выработали единого мнения. Одни предполагают, что эти тела могут быть выброшены наружу из главного пояса астероидов, другие — что это кометы.

В 1920 году был открыт первый «кентавр» под названием 944 Идальго, самым большим их них оказался 10 199 Харикло с диаметром 260 километров. В общей сложности, согласно подсчетам астрономов, в Солнечной системе может быть 44 тысячи кентавров размером больше 1 километра. В конце 70-х годов ХХ века у некоторых из «кентавров» ученые заметили кометные газовые оболочки — комы.

За группой небольших космических тел, орбиты которых находятся между Юпитером и Нептуном, с декабря 2009 года по февраль 2011 года наблюдал американский инфракрасный телескоп WISE. Когда астрофизики из NASA получили снимки с телескопа, они сделали вывод, что из известных человеку 95−97% «кентавров» и прочих крупных астероидов и комет ни один из них не может столкнуться с Землей.

Британские специалисты, в свою очередь, заявили, что последние оценки опасности, которые были подсчитаны NASA, не учитывают того, что «кентавр» нестабильны по своей сути, так, их орбита быстро и хаотично меняется. Согласно данным о местонахождении их траекторий, подобные астероидо-кометы могут приближаться к Земле каждые 30−100 тысяч лет, что, соответственно, увеличивает риск столкновения объектов с нашей планетой.

По словам Эшера, если обломки этих космических тел попадут на Землю, то они могут быть очень опасны для жизни на Земле. В качестве примера ученые приводят множество знаменитых кратеров, которые были связаны с массовым вымиранием и которые появились на Земле одновременно с целым рядом других крупных углублений в земле, а также существование множества метеорных потоков, чьи микроастероиды когда-то были частью «кентавров» или обычных комет.