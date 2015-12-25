Киев, 25 декабря, 2015, 08:46 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Владимир Гройсман на своей страничке в соцсети Facebook заявил, что правительство Украины не допустило «раскрутки кризисного сценария».

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По его словам, страна войдет в новый год с бюджетом — пусть и «не идеальным», «тактическим». «Я рад, что мы в очередной раз разочаровали всех тех, кто стремится к дестабилизации Украины, и не допустили раскрутки кризисного сценария», — пишет Гройсман.

Он отметил, что следующим шагом должен быть «четкий план действий по возрождению экономики страны и по секторальным реформам».

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины в ночь на 25 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2016 год. За документ проголосовали 263 народных избранника при минимально необходимых 226 голосах.