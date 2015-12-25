Вашингтон, 25 декабря, 2015, 08:03 — ИА Регнум. Власти Сирии получали разведданные от высокопоставленных чиновников США через третьи страны, пишет американский публицист, автор расследований и колумнист журнала New Yorker Сеймур Хёрш.

А. Горбаруков ИА REGNUM Чистыми руками

По его данным, разведывательная информация, которую правительственные войска Сирии получали без ведома Белого дома, помогала бороться с террористической группировкой «Исламское государство».

Одним из своих источников журналист называет бывшего директора Разведуправления Министерства обороны США Майкла Флинна. По мнению Хёрша, политики и военные США руководствовались тем, что действовали от лица страны, а не президента. «Именно этим, как мне кажется, они руководствовались, когда принимали это невероятное решение — действовать через третьих лиц, чтобы помочь Асаду или хотя бы предоставить ему ту разведывательную информацию, в которой он нуждается», — рассказал Хёрш RT.

Он отметил, что доклад с разведданными, о котором он написал в статье, был передан на рассмотрение в Белый дом, но там никого не заинтересовал. Речь идёт о серьёзном документе, который содержит данные разведки, спутников и перехваченную информацию, уточнил журналист.

Хёрш также не сомневается, что так называемая умеренная оппозиция в Сирии связана с боевиками ИГ, и администрации США это известно. «Они не смогли бы существовать, если бы не сотрудничали с «Фронтом ан-Нусра» или «Исламским государством», — пояснил колумнист. Он также подчеркнул, что борьба с ИГ невозможна без России — и это не только его мнение, но и американских военных.