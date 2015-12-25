Нью-Йорк, США, 25 декабря, 2015, 07:31 — ИА Регнум. Оборонный потенциал России стремительно растёт. Это проявляется в наращивании оборонного производства и выхода его на другой уровень, интенсификации военных учений. Это связано с амбициями России, стремящейся вернуть мировое влияние, пишет американская газета The New York Times.

mil.ru Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме Хмеймим в Сирии

В доказательство своего утверждения автор статьи приводит данные об увеличении оборонных статей бюджета России за 2015 год: они увеличились на $11 млрд по сравнению с прошлогодними. Однако дальнейшее наращивание будет замедляться из-за экономического неблагополучия России.

В публикации отмечается восстановление российских военных баз на территории Арктики. Упоминаются в связи с этим регионом и другие прагматические интересы России: защита торговых путей и месторождений голубого топлива и нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике по инициативе президента России создаётся военная инфраструктура. С 1 декабря 2014 года в российском секторе Арктики приступило к выполнению задач Объединенное стратегическое командование, созданное на базе Северного флота. В марте 2015 года создана Государственная комиссии по вопросам развития Арктики. Завершается строительство военных городков. По словам министра обороны Сергея Шойгу, создание арктической группировки войск РФ завершится к 2018 году.

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Также авторы статьи уделили внимание военным учениям на территории России. По данным издания, в уходящем году в военных сборах принимало участие более 100 тысяч российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Вооруженные силы РФ провели совместные учения с Белоруссией, Сербией, Индией, Казахстаном, Монголией и Китаем. Всего было проведено около 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, более 30% из них носили межвидовый характер. Наиболее значимым мероприятием межвидовой подготовки Вооруженных сил стало стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015».

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