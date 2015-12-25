Дамаск, 25 декабря, 2015, 07:26 — ИА Регнум. Духовные лидеры террористической группировки «Исламское государство» одобрили пересадку органов пленных для спасения жизней боевиков, сообщает Reuters со ссылкой на документ исламистов.

Гюстав Доре. Мальчик с пальчик. Гравюра. 1862

Информагентство приводит перевод документа от 31 января 2015 года, в котором разрешается пересадка органов для спасения жизни мусульманина, даже если это означает смерть для пленного.

«Не нужно уважать жизнь и органы отступника, изымать их можно без каких-либо препятствий», говорится в «Фетве 68», выпущенной группировкой «Исламское государство». «Если изъятие органа также приведет к смерти пленного: такое изъятие также не запрещено».

В документе нет свидетельств того, что боевики действительно занимаются изъятием органов или их торговлей, однако ранее власти Ирака сообщали, что боевики участвуют в такой деятельности. В документе также отсутствует определение «отступника», по всей видимости, ими исламисты считают всех, кто оказывает им сопротивление — как христиан и шиитов, так и суннитов.