Москва, 25 декабря, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Банк России разъяснил новые правила идентификации клиентов при обмене валюты, вступающие в силу с 27 декабря. Они не создадут гражданам дополнительных сложностей, говорится в сообщении Центробанка 24 декабря. Уточняется, что при покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. При большей сумме операции клиент должен предоставить паспорт, а анкету заполняет сам банк — «законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет».

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Новые правила введены в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении ЦБ РФ.