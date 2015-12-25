Барнаул, 25 декабря, 2015, 06:36 — ИА Регнум. Общественники добились того, чтобы Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура признала незаконной вырубку лесных насаждений в прибрежной защитной полосе реки Чарыш. Об этом говорится в пресс-релизе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

ОНФ Активисты ОНФ и жители Усть-Калманского района добились прекращения вырубки лесных насаждений

«Об уничтожении пойменного леса на правом берегу примерно в 7 км выше по течению от районного центра Усть-Калманка сообщили местные жители. Граждане были встревожены возможными последствиями рубки в прибрежной защитной полосе: деревья удерживали грунт и препятствовали размыванию берегов, что особенно важно во время паводка. Помимо этого, причинение вреда экосистеме реки высшей рыбохозяйственной категории чревато негативными последствиями для ее редкого обитателя — сибирского тайменя, занесенного в Красную книгу Алтайского края», — отмечают в ОНФ.

По данным общественников, зеленые насаждения уничтожались с 2013 года, но правоохранительные органы района не реагировали на поступающие сигналы местного населения. Тогда общественники решили действовать сами.

«В октябре этого года местные активисты в составе группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса провели рейд по местам вырубки и поймали лесорубов с поличным. По их словам, рубки санкционированы органами местного самоуправления и являются санитарными. При этом они оговорились: вальщики выбирают деревья произвольно.

«При визуальном обследовании мы установили, что срубленные ивы и ветлы были живыми, без признаков внешних повреждений. А значит, основания для назначения санитарно-оздоровительных мероприятий отсутствовали», — пояснил участник группы по защите леса Андрей Шестаков. На месте порубок обнаружили и целый ряд нарушений Лесного и Водного кодексов РФ.

«Лесорубы оставляли завалы брошенных на лесосеке и зависших деревьев. Складировали порубочные остатки у береговой линии, а на некоторых участках сваливали в саму реку. Водный кодекс нарушался и в части движения, а также стоянки техники в прибрежной защитной полосе. Активисты зафиксировали нарушения на фото», — отмечается в пресс-релизе ОНФ.

«Это один из примеров, когда неравнодушные люди присоединяются к нашему движению и сдвигают ситуацию с мертвой точки. Достижение такого результата не было бы возможным без конструктивного подхода природоохранной прокуратуры к устранению нарушений закона. Хотелось бы аналогичной реакции от местных правоохранителей на обращения граждан. Ведь порочная практика вырубки здоровых деревьев под видом санитарных рубок широко распространена в крае. Противоправные действия надо оперативно пресекать, пока экологии не нанесен непоправимый ущерб», — сказал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексей Грибков.

Он отметил, что в связи с незаконной рубкой полиция Усть-Калманского района проводит проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 Уголовного кодекса РФ.