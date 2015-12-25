Москва, 25 декабря, 2015, 05:20 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева с главой Республики Алтай Александром Бердниковым. На встрече обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией прошлогоднего наводнения в Горном Алтае, строительством объектов образования и энергетики, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Республики Алтай Александр Бердников

В ходе встречи Дмитрий Медведев поинтересовался ходом работ по ликвидации последствий паводка прошлого года — по выплатам компенсаций пострадавшим гражданам, на капитальный ремонт жилья, по ремонту и восстановлению дорожной инфраструктуры. Бердников сообщил, что основной объем работы выполнен, остались не восстановленными всего три моста, 5-километровый участок автомобильной дороги в районе Синего Яра; не произведены выплаты в пределах 7 млн рублей по последнему судебному траншу. Премьер-министр дал положительную оценку проделанной работе.

Глава республики рассказал Дмитрию Медведеву, что в столице региона складывается напряженная ситуация с местами в общеобразовательных учреждениях. Есть поручение президента Владимира Путина о финансировании строительства школы-гимназии № 7 на 500 мест в Горно-Алтайске. Губернатор попросил профинансировать строительство этого объекта в рамках новой федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. Премьер-министр согласился и дал соответствующее поручение.

Также Дмитрий Медведев дал указание о включении строительства школы в Турочаке в ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009−2018 годы». Республика Алтай является участником данной программы, так как входит в число 27 субъектов РФ, расположенных в сейсмоопасной зоне, и в число десяти субъектов РФ, наиболее подверженных сейсмическому воздействию. Школа в Турочаке, рассчитанная на 1 тыс. мест, подверглась частичной деформации во время землетрясения 2003 года, однако в свое время не вошла в перечень социальных объектов, на ремонт которых выделялись федеральные средства. Позднее в результате повторных толчков в здании образовались трещины, возникла реальная угроза его обрушения.

Также на встрече обсуждался вопрос строительства ГЭС на Чуе. По этому объекту Дмитрий Медведев давал поручение еще в 2010 году, ОАО «РусГидро» приступило к подготовительным работам, однако затем работы были приостановлены из-за дефицита средств. В результате активное строительство ГЭС до сих пор не началось. «Александр Бердников нашел полное понимание председателя правительства России: Дмитрий Медведев дал поручения, которые позволят активизировать процесс строительства необходимого для республики объекта», — отметили в республиканском правительстве.

Добавим, что в сентябре Бердников обсуждал перспективы строительства ГЭС в Чибите с вице-премьером России Юрием Трутневым, который является также председателем совета директоров ПАО «РусГидро». По результатам беседы Трутнев пообещал, что совет директоров поддержит все ранее принятые по проекту строительства ГЭС решения, в частности, о продаже пакета акций ОАО «Малые ГЭС Алтая». Стороны согласились, что проект ГЭС не должен быть законсервирован.

Проект строительства малой гидроэлектростанции «Чибит» мощностью 24 МВт был поддержан Медведевым в бытность его президентом страны. «РусГидро» через ОАО «Малые ГЭС Алтая» в 2010 году начало его реализацию, за два года были построены подъездные пути, развернута жилищно-производственная база, проведены другие подготовительные работы. Однако впоследствии в связи с дефицитом источников финансирования строительство было приостановлено.

ГЭС предполагается построить на реке Чуя. Сметная стоимость проекта по данным на 2010 год составляла 2,9 млрд рублей. Установленная мощность — 24 МВт; среднегодовое производство — 108,5 млн кВт. час; производство энергии для маловодного года — 97,3 млн кВт. час.

Ранее для решения одной из главных проблем Горного Алтая — его энергодефицитности — еще в советские времена планировалось строительства ГЭС на реке Катунь с высотой плотины около 60 м и годовой выработкой электроэнергии 180 млн кВт ч. Однако, с одной стороны, эти планы встречали сопротивление общественности, с другой — на строительство крупной ГЭС элементарно не хватало средств. В этой связи с 2009 году правительство республики отказалось от намерения строить Катунскую ГЭС и переключилось на развитие малых ГЭС и солнечной энергетики. Так, за два последних года в регионе построено две солнечных электростанции суммарной мощностью 10 МВт. В планах — строительство до 2018 года еще четырех станций общей мощностью 60 МВт.