Тбилиси, 25 декабря, 2015, 04:25 — ИА Регнум. Фракция «Грузинская мечта», составляющая большинство в парламенте страны, 25 декабря выдвинет на пост премьер-министра нынешнего и.о. главы МИД и вице-премьера Георгия Квирикашвили. Об этом сообщает агентство «Грузия — Online» со ссылкой на лидера фракции Георгия Вольски.

frontnews.ge Георгий Квирикашвили — глава МИД Грузии

По его словам, решение об этом было принято на встрече депутатов от фракции «Грузинская мечта» со спикером парламента. При этом, всего, как уточнил Вольски, рассматривалось четыре кандидатуры.

Напомним, что накануне также стало известно о других возможных перестановках в грузинском кабинете министров. Так, ожидается, что освободившийся пост министра иностранных дел займёт его нынешний заместитель Михаил Джанелидзе. Нодара Хадури на посту министра финансов может сменить нынешний министр экономики Дмитрий Кумсишвили, кресло которого в свою очередь займёт либо глава Экономического совета при премьер-министр Георгий Гахария, либо гендиректор Грузинской железной дороги Мамука Бахтадзе.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря Ираклий Гарибашвили сделал заявление об отставке с поста премьер-министра Грузии.

В соответствии с Конституцией Грузии, после отставки премьер-министра правительство считается отставным. Позднее в тот же день президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал распоряжение о назначении всего состава правительства исполняющим обязанности до формирования нового кабинета.