Большой Камень, Приморский край, 25 декабря, 2015, 03:09 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке утверждено создание еще трех территорий опережающего развития. Две из них, «Южная» и «Горный воздух», будут базироваться в Сахалинской области, а еще одна, «Большой Камень», — на территории Приморского края. В общей сложности объем частных инвестиций в проекты составит 152,28 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последнего визита во Владивосток премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать в городе Большой Камень одноименную территорию опережающего развития. По его мнению, данный режим позволит более продуктивно и в сжатые временные рамки решить проблемы, которые связаны с развитием предприятий в Приморье. В частности, Медведев сделал акцент на судоверфь «Звезда».

Процедура утверждения новых ТОР на Дальнем Востоке состоялась на последнем заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов в регионе под председательством полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Так, специализацией территории опережающего развития «Большой Камень» станет судостроение. Реализация проекта позволит повысить эффект от развития судостроения на базе комплекса «Звезда». Планируемый объем частных инвестиций — 139,88 млрд рублей. Федеральные вливания — еще 3,15 млрд рублей, из которых 0,39 млрд рублей будут направлены на инфраструктуру судостроительного комплекса в городе Большой Камень и 2,75 млрд рублей заложат на инфраструктуру жилого микрорайона. Количество создаваемых рабочих мест — 5 554.

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В муниципальном образовании «Анивский городской округ» Сахалинской области решено реализовать территорию опережающего развития «Южная», которая сделает акцент на развитие сельскохозяйственной отрасли. Компании «Грин Агро-Сахалин», «Мерси Инвест Групп», «Совхоз Заречное» и совхоз «Тепличный» вложат в реализацию проекта 6,3 млрд рублей. В рамках ТОР планируется создание крупных животноводческих комплексов и бойлерных производств. Еще одно ответвление — развитие овощеводства. Проект поддержит региональный бюджет финансированием в 1,46 млрд рублей. В этом случае тоже будут созданы рабочие места, однако значительно меньше, нежели в случае с приморским проектом: всего 450.

Последний ТОР — «Горный воздух» будет реализован на одноименной горнолыжной базе в городе Южно-Сахалинск. Территория опережающего развития также включит в себя санаторий «Синегорские минеральные воды», прибрежную зону города Невельска и остров Монерон. Данный проект по развитию туристско-рекреационного направления предусматривает наименьшее количество частных вливаний — 6,1 млрд рублей, региональный бюджет поможет еще 10,03 млрд рублей. Рабочие места — 725.

В общей сложности на территории Дальнего Востока сегодня создано девять территорий опережающего развития. По два ТОРа приходится на Амурскую область, Хабаровский край и Приморье, еще по одной территории — на Камчатке, Чукотке и в Якутии. На их поддержку из государственной казны планируется направить 21 млрд рублей.