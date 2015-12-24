Байконур, Казахстан, 25 декабря, 2015, 00:59 — ИА Регнум. Ракета-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником связи «Экспресс-АМУ1» 25 декабря успешно стартовала с космодрома «Байконур». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роскосмоса.

roscosmos.ru Старт ракета-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником связи «Экспресс-АМУ1»

Старт ракеты состоялся в 00:31 мск. «Через 10 минут после старта разгонный блок и космический аппарат штатно отделились от третьей ступени ракеты-носителя и вышли на расчётную орбиту. Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком «Бриз-М», — сообщили в Роскосмосе.

Уточняется, что общая продолжительность выведения спутника на орбиту от момента пуска ракеты-носителя до отделения космического аппарата должна составить 9 часов 12 минут. Отделение космического аппарата запланировано на 9:43 мск.

Российский телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс-АМУ1» предназначен для непосредственного вещания, и широкополосной передачи данных на территории европейской части России, а также Африки южнее Сахары. Срок активного существования спутника составляет 15 лет.

Напомним, что запуск планировалось осуществить днём ранее, однако он был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.