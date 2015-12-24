Москва, 25 декабря, 2015, 00:12 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит целесообразности в общении с парламентом Турции, контакты возобновлены не будут.

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«Руководство Турции для нас — нерукопожатное. В нынешних условиях я не вижу целесообразности и смысла в отношениях с парламентом Турции. От него мы также не услышали извинений (после инцидента с Су-24)», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что поговорил «по душам» со спикером Совета Федерации в кулуарах конференции в Ашхабаде, подчеркнув, что Анкара ждет позитивных сигналов от России.

Матвиенко заявила журналистам, что не Москва виновата в возникшем напряжении в двусторонних отношениях, а совершившая акт агрессии Турция.

«Придет время, когда все-таки турецкое руководство одумается и даст соответствующие оценки произошедшему и принесет России извинения за все, что произошло. Нужно вернуть атмосферу доверия, нужно выстраивать отношения», — резюмировала она.

По словам Матвиенко, «ни Россия, ни Турция не заинтересованы в ухудшении российско-турецких отношений», хотя «в любом случае это останется серьезным большим рубцом в наших отношениях… но надо, конечно, искать варианты».

Отношения РФ и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ Владимир Путин назвал это «ударом в спину» со стороны пособников террористов.

ИА «Джихан» (CIHAN) — ИА REGNUM